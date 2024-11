Cette application de messagerie électronique est enfin disponible sur Android après des années sur Windows

Cette application bien connue de messagerie et existant depuis plus de 20 ans, sera disponible prochainement sur Android.

Après des années d’attente, Mozilla vient officiellement de lancer Thunderbird, son client de messagerie open-source, sur Android. Cette application, disponible depuis longtemps sur Linux et d’autres plateformes, se démarque par son orientation vers la confidentialité et la gestion intuitive des comptes multiples.

Un lancement très attendu

Depuis le début des années 2000, Thunderbird est apprécié des utilisateurs de Linux et d’autres plateformes de bureau pour ses fonctionnalités riches et son respect de la vie privée. Après un premier lancement en version bêta au début du mois, Mozilla a rapidement étendu l’application à tous les utilisateurs Android. Elle est désormais téléchargeable directement sur le Play Store ou sous forme d’APK via GitHub. Le client de messagerie est compatible avec les appareils Android équipés d’Android 5.0 ou version supérieure.

Thunderbird : un client mail basé sur la confidentialité

Thunderbird est bien plus qu’un simple client de messagerie. Basé sur une technologie open-source, il est développé par une équipe de développeurs dédiés et soutenu par une communauté mondiale de bénévoles. Contrairement à de nombreux services de messagerie qui collectent et monétisent les données des utilisateurs, Thunderbird garantit que vos données privées ne sont jamais considérées comme un produit. Financé uniquement par les contributions financières de ses utilisateurs, Thunderbird offre ainsi une expérience sans publicité.

L’application facilite la gestion de plusieurs comptes de messagerie en un seul endroit, avec une option de Boîte de Réception Unifiée qui permet aux utilisateurs de voir tous leurs emails en un coup d’œil. Grâce à cette fonctionnalité, Thunderbird maximise la productivité tout en offrant une interface épurée et fonctionnelle.

Comment Télécharger Thunderbird sur Android ?

L’application est maintenant accessible à tous les utilisateurs sur le Play Store. Pour ceux qui préfèrent installer manuellement leurs applications, Mozilla propose également un fichier APK disponible sur GitHub.