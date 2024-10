OnePlus annonce Oxygen OS 15 basé sur Android 15 avec un flot de nouveautés

OnePlus lève le voile sur OxygenOS 15, une nouvelle version de son système d’exploitation phare, qui promet une expérience utilisateur novatrice pour les smartphones du fabricant. En s’appuyant sur des fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées, une productivité accrue, et un design réinventé, ce nouveau système vise à offrir une expérience à la fois fluide et adaptée aux besoins des utilisateurs. OxygenOS 15 est la réponse à la demande des utilisateurs de smartphones de la marque, d’avoir une version d’Android 15 sur leurs smartphone rapidement, tout en restant fidèle à son mantra “Never Settle”.

Des performances fluides et optimisées

Avec OxygenOS 15, OnePlus introduit une fonctionnalité inédite : le traitement parallèle. Cette innovation permet d’offrir des animations encore plus fluides et des transitions ultra-rapides entre les applications, même lors d’une utilisation intensive.

Le nouveau système optimise également l’espace de stockage en supprimant les fonctionnalités superflues, ce qui se traduit par une réduction de la taille du système pouvant atteindre 20 % sur les appareils de nouvelle génération comme le OnePlus 12.

Boosté par l’IA : des fonctionnalités innovantes pour la photographie et la productivité

L’intelligence artificielle occupe une place centrale dans OxygenOS 15, avec des outils pensés pour améliorer à la fois la créativité et la productivité. Dans le domaine de la photographie, des fonctions comme AI Detail Boost permettent de transformer des images basse résolution en visuels 4K en un seul clic, tandis que AI Unblur corrige les photos floues sans nécessiter de logiciels supplémentaires. L’outil AI Reflection Eraser supprime quant à lui les reflets indésirables des photos prises à travers une vitre, rendant chaque cliché plus naturel.

Du côté de la productivité, OxygenOS 15 intègre Google Gemini, un assistant IA qui simplifie la gestion des tâches quotidiennes, de la recherche d’informations à l’optimisation des notes prises avec AI Notes. Cette dernière fonctionnalité transcrit même les pensées à la voix, supprime les éléments inutiles et formate automatiquement les notes, facilitant ainsi la rédaction de rapports et d’idées.

Un design toujours épuré

L’interface d’OxygenOS 15 a également été entièrement repensée pour offrir une expérience visuelle plus dynamique et épurée. De nouvelles icônes, animations et widgets viennent enrichir l’écran d’accueil, tandis que des effets visuels subtils, comme le flou gaussien, apportent une touche d’élégance à l’ensemble du système. OnePlus met également l’accent sur la personnalisation avec des options de déverrouillage par empreinte digitale revues et un partage de fichiers simplifié avec les appareils iPhone.

Plus de sécurité et de confidentialité

OxygenOS 15 se distingue aussi par ses fonctionnalités de sécurité avancées. En plus de Google Play Protect, qui analyse les applications en temps réel pour prévenir les malwares, le système introduit des mécanismes de protection contre le vol. En cas de vol, l’appareil peut se verrouiller automatiquement et les actions sensibles nécessitent une vérification biométrique, assurant ainsi une sécurité maximale.

Oxygen OS 15 sera disponible le 30 octobre pour les OnePlus 12 en version bêta.