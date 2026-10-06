Chez ce revendeur, le prix de la PS5 Pro d’occasion atteint le double d’une console neuve

Quand il est impossible de trouver une PlayStation 5 neuve, il faut se diriger vers le marché de l’occasion. Et là, certains revendeurs en demandent le prix fort.

La sortie de Grand Theft Auto 6 alimente les ventes de PlayStation 5 comme jamais. Ce, causant une pénurie de consoles neuves. Les répercussions se font sentir sur les tarifs de l’occasion. GameStop, un revendeur américain, a annoncé une augmentation tarifaire importante pour les consoles d’occasion, qui entre en vigueur ce jour. Le prix demandé donne le vertige.

Un prix quasiment deux fois plus élevé qu’une console neuve

En effet, selon une note interne révélée par un employé du groupe, les PS5 Pro d’occasion pourraient coûter maintenant entre 1399 et 1499 dollars, selon la version. C’est quasiment deux fois plus cher que le tarif d’une console neuve, proposée à 899 dollars.

Quand le marché du neuf ne peut plus répondre à la demande, l’offre se trouve sur le marché de l’occasion, qui en profite allègrement. Ici, la facture grimpe très vite. Mais dépenser près de 1500 dollars pour une console qui en vaut théoriquement environ deux fois moins en neuf, est-ce vraiment raisonnable ? Il semble plus sage de se diriger vers d’autres consoles, comme la Xbox Series X, moins onéreuse.

Pourquoi la PS5 Pro est en rupture de stock ?

Avec l’augmentation des tarifs de la RAM et la crise des composants qui dure depuis plusieurs mois, les constructeurs de console peinent également à se fournir en semi-conducteurs. Alors, certains en profitent pour revendre leur console jusqu’à 800 dollars à la chaîne GameStop.

Les tarifs de lancement étaient nettement inférieurs. © Sony

La PlayStation 5 Pro subit des augmentations tarifaires en série depuis son lancement. Avec un tarif initial à 699 dollars en novembre 2024, elle a subi une première hausse de 50 dollars en août 2025, la portant à 749 dollars. Sony a justifié cette augmentation par un environnement économique compliqué, et un impact notable des tarifs douaniers américains.

Ensuite, Sony a encore augmenté le prix de la PS5 dans le monde entier en avril 2026, en raison de l’augmentation massive des tarifs de la mémoire RAM, qui ont bondi de 170 % en un an. La raison, la demande excessive des datacenters pour l’intelligence artificielle. Si les tarifs d’achat avaient initialement été validés à prix fixe, ils sont désormais à tarif variable.