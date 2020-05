MSI explique sa sélection des Comet Lake-S pour l’overclocking : mieux vaut miser sur un Core i9 !

Dans l’émission MSI Insider, Eric Van Beurden et Michiel Berkhout, responsables techniques au sein de l’entreprise, ont divulgué des informations intéressantes sur la sélection des processeurs Comet Lake-S. Un tri également connu sous le nom de « CPU binning ». Les modèles étudiés sont les Core i5-10600K/KF, i7-10700K/KF et i9-10900K/KF, les six modèles déverrouillés de la gamme. Pour ces puces, Intel spécifie la marge d’overclocking escomptée. Cela permet aux fabricants de cartes mères d’élaborer des produits en adéquation avec les exigences de ces processeurs. MSI procède à un tri des puces reçues dans trois catégories : A, B et C. La catégorie A rassemble les processeurs qui overclockent au-delà des spécifications d’Intel, la B, les processeurs qui overclockent aux spécifications d’Intel et enfin la C, ceux qui n’atteignent pas les spécifications d’Intel.

Or, seulement 2 % des Core i5-10600K/KF et 5 % des Core i7-10700K/KF se classent dans la catégorie A. En revanche, 27 % des Core i9-10900K/KF y parviennent. En outre, 35 % des Core i9-10900K/KF atterrissent dans la catégorie B, contre 52 % des Core i5-10600K/KF et 58 % des i7-10700K/KF. Là où les choses se gâtent, c’est bien sûr dans la catégorie C. Pour les Core i5-10600K/KF, 31% des exemplaires tombent dans cette catégorie. Le pourcentage est de 32 % pour les Core i7-10700K/KF. Enfin, « seulement » 27 % des Core i9-10900K/KF finissent en catégorie C.

Le Core i9-10900K poussé à 5,4 GHz sur ses dix cœurs

Des puces de meilleures qualités, forcément plus chères

Autant dire qu’à la roulette du silicium, si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour tomber sur le processeur d’exception, mieux vaut miser sur un Core i9. Vous avez en effet nettement plus de chances d’obtenir une puce de catégorie A ou B avec un Core i9-10900K/KF qu’avec un Core i5 ou Core i7. Bon, logiquement, les Core i9 sont aussi plus chers…

Enfin, le deuxième graphique illustre le rapport entre la tension et la puissance moyenne. Vous constaterez qu’il y a une petite coquille, les couleurs orange et verte désignent bien sûr les Core i7 et i9.