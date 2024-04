Après plus de deux ans, la mise à niveau vers Windows 11 est enfin possible pour ces PC

Certains ordinateurs propulsés par des processeurs Intel de 11ème génération étaient incapables de se mettre à jour vers Windows 11. C’est désormais possible grâce à une correction de bug de la part de Microsoft.

Depuis sa sortie en octobre 2021, Windows 11 connait de nombreux déboires. Des bugs de compatibilité, des problèmes de performances pointées du doigt par un ex développeur, des publicités dans le menu Démarrer mais aussi une incapacité totale pour certains ordinateurs à migrer vers la dernière version de l’OS. En effet, il ne s’agit, ici, pas d’un problème de configuration mais bien d’un souci lié aux processeurs Intel de 11ème génération, pourtant capables de lancer Windows 11. Depuis sa sortie, ces machines ont été contraintes de rester sous Windows 10.

Désormais, Microsoft semble avoir corrigé l’erreur et il est désormais possible pour les utilisateurs de ces CPU d’installer la dernière version de l’OS s’ils le souhaitent. En revanche, il est nécessaire d’installer les pilotes afin de réduire le risque “d’écran bleu de la mort”.

Un problème lié à la technologie Smart Sound d’Intel

C’est à la sortie de Windows 11 que Microsoft et Intel ont identifié un problème de compatibilité, empêchant les appareils tournant sous des processeurs de 11ème génération de faire fonctionner correctement l’OS. Le souci venait de la technologie Smart Sound, une fonctionnalité permettant de prendre en charge les interactions vocales avec l’ordinateur. Des écrans bleus ont été signalés, et plus généralement, de gros soucis de performance. Suite à ces problèmes, Microsoft a mis en pause la mise à niveau de son OS pour ces machines spécifiques.

Désormais, Microsoft a déployé le correctif de bug et il est donc possible pour ces utilisateurs de faire la mise à niveau. Notez bien qu’il ne s’agit pas d’une modification de la configuration requise, mais bien de la reprise du déploiement de Windows 11 pour des configurations initialement éligibles. Avant toute manipulation, il est nécessaire d’installer des pilotes spécifiques

ll faut absolument mettre à jour les pilotes Intel Smart Sound Technology avant d’accéder à Windows 11. Ensuite, la mise à niveau vers le système d’exploitation ne vous sera pas proposée tout de suite. Microsoft indique un délai pouvant aller jusqu’à 48h et déconseille à ses utilisateurs de mettre à niveau manuellement tant que les pilotes Intel ne sont pas mis à jour.

Le suivi de Windows 10 prend fin en octobre 2025, ce qui est un problème car la configuration requise pour installer son successeur est assez exigeante. Des ordinateurs relativement récents en sont incapables et les utilisateurs sont obligés de rester sous Windows 11.

