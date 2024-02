Intel pourrait se passer de l’Hyper-Threading pour ses CPU mobiles basse consommation

Les prochains processeurs d’Intel, les Lunar Lake, sont encore loin de sortir et restent assez mystérieux. Cependant, il est désormais possible d’en apprendre un peu plus sur la configuration des successeurs des Meteor Lake.

Après avoir lancé ses processeurs Meteor Lake, Intel est logiquement en train de préparer ceux qui devraient leur succéder. La prochaine génération de CPU de la firme devrait prendre la forme des fameux Lunar Lake. Ces Core, qui devraient normalement miser sur l’efficacité énergétique, sont encore très discrets.

Cependant, un premier échantillon des Lunar Lake vient de fuiter. C’est par le biais d’une capture d’écran du gestionnaire de tâches d’un PC tournant avec un Lunar Lake qu’il est possible d’en apprendre un peu plus sur ces processeurs.

Gravé en Intel A20, l’une des nouvelles nomenclatures des nœuds de gravure, le CPU est estampillé A1. Cela signifie que la configuration actuelle des Lunar Lake n’est pas encore complète. Cependant l’architecture qu’ils adoptent suggère qu’Intel prévoit bel et bien de commercialiser des processeurs basse consommation.

De plus, s’agissant d’un “Early Sample”, les informations provenant de la fuite peuvent être amenées à changer dans le futur. Quoi qu’il en soit, après avoir en appris un peu plus sur l’architecture GPU de ces Core inédits, il est possible d’en faire de même question configuration.

©XZiar via Zhihu

Des processeurs économes en énergie

L’exemplaire Lunar Lake en question aurait donc 8 cœurs. Plus précisément, 4 P-Cores Lion Cove et 4 E-Cores Skymont. Le processeur aurait une fréquence de 1,8 GHz de base et 2,8 GHz en boost pour le moment. Le cache L1 serait de 896 Ko, le L2 de 14 Mo tandis que le L3 disposerait de 12 Mo.

Une capacité de cache plus élevée permet généralement d’atteindre de meilleures performances, 12 Mo de cache L3 semblent donc un peu étranges. Cependant, ce serait omettre la volonté d’Intel de proposer un processeur moins énergivore. Un cache L3 moins fourni pourrait permettre aux Lunar Lake d’être plus économes.

Lunar Lake

(suppositions) Arrow Lake

(suppositions) Meteor Lake Raptor Lake Refresh Architecture P-Core Lion Cove Lion Cove Redwood Cove Raptor Cove Architecture E-Core Skymont Skymont/Cresmont Cresmont Gracemont Cache L1 836 Ko (112 Ko par P-Core, 96 Ko par E-Core) 112 Ko par P-Core ?

96 Ko par E-Core ? 112 Ko par P-Core

96 Ko par E-Core 80 Ko par P-Core

96 Ko par E-Core Cache L2 14 Mo (2,5 Mo par P-Core, 4 Mo pour quatre E-Cores) 3 Mo 2 Mo par P-Core et E-Core 2 Mo par P-Core

4 Mo par cluster de E-Core Hyper-Threading Non ? Non ? Oui Oui

L’Hyper-Threading, permettant d’exécuter plusieurs threads sur chaque cœur, pourrait également être désactivé. Ce ne serait pas une surprise sachant que la technologie d’Intel pourrait aussi être absente des futurs processeurs Arrow-Lake.

Il faut noter que les Lunar Lake sont pensés pour une utilisation mobile, leurs 8 cœurs et 8 threads allant dans ce sens. Cependant, encore une fois, l’échantillon A1 étant antérieur au lancement des CPU, certaines de leurs caractéristiques pourraient changer. Après tout les Lunar Lake seraient prévus pour le courant de l’année 2024.

Une fuite récente concernant les Lunar Lake permet d’en apprendre un peu plus sur les futurs processeurs d’Intel.

Les Lunar Lake pourraient dire au-revoir à l’Hyper-Threading.

La mémoire cache L3 pourrait être inférieure à la L2 pour des raisons de consommation énergétique.

Source : Zhihu