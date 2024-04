XeSS 1.3 : Intel ajoute de nouveaux profils et améliore l’upscaling

Bien qu’Intel ne soit pas l’entreprise responsable de la technologie d’upscaling la plus démocratisée, elle tente néanmoins de faire sortir son XeSS du lot. Pour ce faire, la firme le met régulièrement à jour, en témoigne la présentation de la nouvelle version 1.3 de la technologie.

©Intel

Présenté en 2021 et sorti en octobre 2022, le XeSS d’Intel vient donc d’être déployé dans une version flambant neuve : la 1.3. Évidemment, cette itération inédite apporte son lot de changements dont le but est d’améliorer l’expérience des joueurs.

Pour commencer, l’XeSS 1.3, comme le DLSS 3.7 de NVIDIA, apporte de nouveaux profils de configuration. Ceux-ci sont au nombre de trois : Anti-Aliasing natif, Qualité Ultra Plus et Performances Ultra. Ce n’est pas tout puisque l’ensemble des réglages préexistants ont également été améliorés.

Grâce à eux, Intel souhaite doper les performances des PC gamers en améliorant l’efficacité de la mise à l’échelle en jeu. Pour ce faire, le XeSS 1.3 devrait générer une définition native inférieure à celle des versions précédentes sans pour autant impacter le rendu à l’écran.

Le XeSS 1.3 améliore les performances et réduit le ghosting

Ainsi, dans le tableau comparatif fourni par Intel, il est possible d’observer une augmentation générale du multiplicateur de la définition. Par exemple, le profil Performance passe de 2.0x à 2.3x. En somme, en affichant une définition native plus basse que la version 1.2, le XeSS 1.3 soulage un peu plus les machines des joueurs.

Profils Mise à l’échelle de la définition (XeSS précédents) Mise à l’échelle de la définition (XeSS 1.3) Anti Aliasing natif – 1.0x (définition native) Qualité Ultra Plus – 1.3x Qualité Ultra 1.3x 1.5x Qualité 1.5x 1.7x Équilibré 1.7x 2.0x Performances 2.0x 2.6x Performances Ultra – 3.0x

Il semblerait que ce ne soient pas les seules améliorations apportées par le XeSS 1.3. En effet, la technologie d’upscaling d’Intel devrait également améliorer le rendu visuel en jeu en diminuant les problèmes de ghosting. Une innovation qui serait également présente dans le DLSS 3.7 mais aussi le FSR 3.1 d’AMD.

Ces améliorations seront-elles suffisantes ?

Dans une vidéo de comparaison mise en ligne par S2Games Beach faite sur Horizon : Forbidden West, il est en effet possible d’apercevoir ces quelques améliorations. Cela représente un gain d’approximativement 10% en matière de FPS par rapport au XeSS 1.2 en utilisant un profil équivalent.

Horizon : Forbidden West ©S2Games Beach via YouTube

En comparaison de ses rivaux, il semblerait que le XeSS 3.1 se place actuellement en dessous du FSR 2.2 et du DLSS 3.7 en termes d’image par seconde. En revanche, pour ce qui est de la qualité du rendu, les problèmes d’artefacts ont l’air d’être moins présents et l’image semble plus nette qu’avec le FSR 2.2.

Il reste à voir si ces améliorations permettront de rendre plus compétitif la technologie d’Intel à l’avenir. D’autant plus que le FSR 3.1 devrait pouvoir être lancé en même temps que le DLSS à l’avenir. Il est donc possible que la solution d’upscaling d’Intel ne soit pas celle privilégiée par les joueurs dans le futur.

Néanmoins, contrairement au FSR 3.1 qui n’a pas encore de date de sortie précise, le XeSS 1.3 devrait sortir prochainement. En effet, Intel a d’ores et déjà mis à disposition le SDK du XeSS 1.3 pour que celui-ci puisse être intégré par les joueurs via des mods.