Civilization VI est gratuit sur l’Epic Games Store

Après Grand Theft Auto V la semaine dernière, l’Epic Games Store offre un autre poids lourd du jeu vidéo : Civilization VI. Cet opus est le dernier en date de la célèbre franchise qui soufflera ses trente bougies l’année prochaine.

Civilization VI reste relativement juvénile, puisqu’il a débarqué le 21 octobre 2016. Son tarif hors promotion est de 60 euros. Mais à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 28 mai prochain, vous avez donc l’opportunité de l’acquérir sans débourser le moindre centime. Pour cela, il suffit de vous rendre sur la page du jeu de l’Epic Games Store. En outre, notez qu’il est également possible de passer à l’édition Platinum pour 40 euros contre 80 euros ordinairement.

Une impressionnante modélisation de ville dans Minecraft

Une configuration modeste fait tourner le titre

Civilization VI est bien sûr toujours un jeu de stratégie de type 4X au tour par tour. Votre défi : « Développez votre empire à travers la carte, faites progresser votre culture et tenez tête aux plus grands dirigeants de l’histoire. Bâtirez-vous une civilisation capable de résister au passage du temps ? ».

Pour le relever, une machine armée d’un processeur Intel Core i3 à 2,5 GHz ou AMD Phenom II à 2,6 GHz, d’une carte graphique AMD 5570 ou NVIDIA 450 ou d’une solution intégrée Intel 530 et 4 Go de mémoire suffisent. Enfin, le titre ne devrait pas non plus remplir votre disque dur avec ses 12 Go requis.