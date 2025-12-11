Ce constructeur veut lancer un smartphone gaming coulissant

Inspiré du mythique Xperia Play, le AYANEO Pocket PLAY réinvente le smartphone gaming avec son design coulissant et ses contrôles intégrés, promettant une expérience rétro-moderne via sa prochaine campagne Kickstarter.

Les amateurs de rétro-gaming et de technologie mobile ont de quoi se réjouir. Près de quinze ans après la sortie du mythique Sony Ericsson Xperia Play, le format “slider” fait enfin son retour sur le devant de la scène. AYANEO, constructeur bien connu pour ses consoles portables sous Windows et Android, vient de dévoiler le design du Pocket PLAY, un smartphone hybride qui fusionne nostalgie et modernité pour tenter de redéfinir l’expérience du jeu sur mobile.

Un hommage assumé au Xperia Play

Ce qui frappe immédiatement avec le Pocket PLAY, c’est son audace esthétique. Loin des rectangles de verre uniformes qui dominent le marché actuel, cet appareil intègre un écran coulissant qui révèle, une fois ouvert, une manette complète. Ce design, qui s’inspire directement du Xperia Play de 2011 et de la PSP Go, s’inscrit dans la gamme “REMAKE Retro” de la marque.

L’innovation ne s’arrête pas au mécanisme d’ouverture. AYANEO a fait le choix technique de remplacer les sticks analogiques traditionnels par deux trackpads intelligents. Cette solution permet de conserver la finesse de l’appareil une fois fermé, tout en promettant une précision de contrôle adaptée aux jeux modernes. Le smartphone sera disponible en deux coloris : un noir sobre et un modèle blanc/argenté rappelant les consoles portables classiques.

Une ergonomie pensée pour les joueurs

Au-delà de son apparence atypique, le Pocket PLAY semble taillé pour une utilisation intensive. Le châssis intègre quatre gâchettes (boutons d’épaule) sur la tranche supérieure et, fait rare pour un smartphone, des évents latéraux suggérant un système de refroidissement actif. Cette caractéristique est un atout majeur : elle permettrait de dissiper la chaleur plus efficacement qu’un téléphone classique lors de longues sessions de jeu.

L’expérience utilisateur s’appuie également sur l’écosystème logiciel d’AYANEO. Un bouton dédié permet d’accéder instantanément à l’interface de gestion des jeux, transformant le téléphone en véritable console portable. Côté design arrière, la marque opte pour le minimalisme avec deux objectifs photo parfaitement affleurants, éliminant la protubérance habituelle des modules caméras pour garantir une prise en main confortable, sans déséquilibre.

Une stratégie de lancement étonnante

Cependant, le succès commercial du Pocket PLAY dépendra largement de ce qui se cache sous le capot. Arthur Zhang, le PDG d’AYANEO, a laissé entendre que le terminal n’embarquerait pas le chipset le plus puissant du marché actuel, écartant probablement le Snapdragon 8 Elite. Le positionnement tarifaire sera donc déterminant pour compenser une puissance brute potentiellement inférieure aux flagships de 2024.

Autre nouveauté stratégique : pour la première fois, le fabricant délaisse Indiegogo pour lancer ce projet via Kickstarter. Ce changement de plateforme de financement participatif pourrait signaler une volonté d’améliorer la logistique et d’éviter les retards d’expédition qui ont parfois touché les campagnes précédentes.