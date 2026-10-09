Claude passe à la vitesse supérieure : Anthropic dévoile deux nouvelles fonctions impressionnantes

Anthropic continue d’étendre les capacités de Claude avec deux nouveaux outils qui promettent de simplifier le travail sur les données et les documents. Entre tableaux de bord générés automatiquement et animations personnalisables, l’assistant IA s’aventure sur le terrain des logiciels professionnels spécialisés.

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Anthropic a annoncé le lancement en version bêta de deux nouvelles fonctionnalités pour son assistant Claude : Claude Dashboards et Claude Motion. Ces outils permettent de générer des visuels en direct à partir de données brutes et de transformer des documents fixes en courtes animations explicatives.

Claude Dashboards : de la donnée brute au tableau de bord

La fonctionnalité Claude Dashboards s’interconnecte directement aux plateformes de données d’entreprise telles que Databricks, Snowflake, Amazon Redshift, ClickHouse, ainsi qu’au CRM Salesforce. Elle permet aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel, sans avoir à rédiger de requêtes SQL.

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L’outil se charge d’extraire les informations nécessaires, de construire le tableau de bord et d’en assurer la mise à jour automatique au fil de l’arrivée de nouvelles données. Pensé pour des analyses rapides et exploratoires comme la comparaison des inscriptions d’une semaine par rapport au mois précédent, il n’a pas pour objectif de remplacer totalement les outils spécialisés de business intelligence.

Sur le plan de la transparence, il est possible de cliquer sur chaque chiffre pour vérifier la requête exacte qui l’a généré. Une fois créés, ces tableaux de bord peuvent être transférés vers des plateformes spécialisées comme Grafana, Hex, Mixpanel ou Sigma. L’intégration avec Looker, Perplexity et Tableau est également prévue à l’avenir. Claude Dashboards est réservé aux utilisateurs disposant d’un abonnement payant.

Claude Motion : la mise en mouvement de contenus statiques

De son côté, Claude Motion permet de convertir des informations textuelles ou chiffrées, comme un rapport trimestriel ou un graphique issu d’une présentation, en une animation courte.

Cet outil ne produit pas de véritables séquences vidéo ni d’individus virtuels. Il génère du code qui anime différents éléments : textes, graphiques, formes et images. Ce fonctionnement garantit que l’ensemble des textes, des chiffres et de la chronologie reste entièrement modifiable après la génération.

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Les animations obtenues peuvent être exportées au format MP4 ou envoyées vers des logiciels tiers tels qu’Adobe, Canva, Runway ou Luma AI. L’accès à Claude Motion est actuellement restreint aux forfaits Team et Enterprise.

En marge de ces deux nouveautés, Anthropic a également indiqué que ses outils Claude Docs, Slides et Design sortent officiellement de leur phase bêta. Ils sont désormais accessibles sur l’ensemble des offres, y compris pour les comptes gratuits.