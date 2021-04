Colorful dévoile son PC Gaming iGame M600 Mirage

Colorful présente son PC Gaming iGame M600 Mirage. Proposé dans différentes configurations, il embarque dans tous les cas un processeur Intel de 11e génération (Rocket Lake-S) et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3000 Ampere.

Avant d’étudier plus en détail les configurations, quelques mots sur le look de l’engin. Comme l’illustrent les photos ci-dessus, Colorful a opté pour un boîtier typé RGB ; en tout, 70 LED configurables disposées en façade, sur le dessus et le bas du châssis. Les clients pourront opter pour un panneau latéral en verre trempé ou plein. L’originalité réside surtout dans la clef magnétique nécessaire au démarrage.

Du Core i5 au Core i9, de la RTX 3060 à la RTX 3090

En ce qui concerne les configurations, l’iGame M600 Mirage héberge une alimentation de 750 W 80 Plus Gold ; un disque dur d’une capacité maximale de 2 To ; un SSD NVMe de 1 To au mieux ; 32 Go (2 x 16 Go) de DDR4-3200.

La carte mère est sur chipset B560 ou Z590. Elle peut recevoir un processeur Intel Core i5-11400 (6 cœurs / 12 threads) ; Intel Core i7-11700 (8 cœurs / 16 threads) ; Intel Core i7-11700K ; Intel Core i9-11900K (8 cœurs / 16 threads). En fonction du processeur, la carte graphique est soit une GeForce RTX 3060, une GeForce RTX 3070, une GeForce RTX 3080 ou une GeForce RTX 3090. Les différentes associations possibles sont renseignées ci-dessous ainsi que les tarifs de départ pour chacune d’elles : ils débutent à 1599 dollars et grimpent à 5299 dollars. Pour l’instant, ces ordinateurs ne sont pas référencées sur le site de Colorful.

Processeur Carte graphique Prix Core i5-11400 GeForce RTX 3060 1599 dollars Core i7-11700 GeForce RTX 3060 1799 dollars Core i7-11700K GeForce RTX 3070 2799 dollars Core i7-11700K GeForce RTX 3080 3099 dollars Core i9-11900K GeForce RTX 3090 5299 dollars

