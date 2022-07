Company of Heroes 3 : retour au front le 17 novembre 2022

Officialisé il y a plusieurs mois et régulièrement mis en avant à travers de nombreuses vidéos, Company of Heroes 3 se trouve enfin une date de sortie : ce sera le 17 novembre prochain. Ceux qui précommandent le jeu obtiendront le pack de cosmétiques DLC Devil’s Brigade. Relic Entertainment et SEGA ont annoncé qu’il y aurait quatre factions jouables au lancement et « deux expériences solo uniques », à savoir « la campagne dynamique italienne et l’opération nord-africaine ».

D’ailleurs, les plus impatients peuvent essayer le titre dès à présent via une mission de cette opération. Pour cela, ils doivent s’inscrire sur le site CompanyOfHeroes.com. La mission Alpha consiste à « prendre le commandement du tristement célèbre Deutsches Afrikakorps (DAK) qui tente de repousser les Britanniques de leurs positions retranchées » ; elle est jouable jusqu’au 19 juillet prochain.

Gameplay

Selon le communiqué du studio, la campagne dynamique italienne offre une expérience ouverte et flexible, tandis que l’opération nord-africaine se rapproche d’une « expérience solo plus classique et plus narrative ».

Concernant le gameplay, ce Company of Heroes 3 conserve un système de destruction des bâtiments et du terrain qui a fait l’ADN de la série. Il apporte également quelques innovations, comme la possibilité de voler des véhicules ennemis ou d’en remorquer.

Configurations

Enfin, la page Steam de Company of Heroes 3 renseigne désormais les configurations minimales et recommandées. Le titre exige un PC sous Windows 10 ou 11 64 bits au moins muni d’un processeur Intel Core de 6e génération (série 6000, Skylake) ou équivalent AMD Ryzen, d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 950 ou AMD Radeon R9 370, de 8 Go de RAM, et disposant de 40 Go d’espace disque.

Idéalement, un processeur Intel i7 de 8e génération (série 8000, Coffee Lake) ou AMD Ryzen équivalent ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5600 ; 16 Go de RAM.