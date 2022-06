Company of Heroes 3 propose une séance ‘destruction de bâtiments’

Ceux qui apprécient les jeux de stratégie historiques, et plus globalement les STR (real-time strategy) attendent certainement Company of Heroes 3 avec impatience. Le prochain titre de la franchise n’a malheureusement pas encore de date de sortie ; en principe, il doit sortir dans le courant de l’année. Quoi qu’il en soit, son développement est toujours en cours. Les développeurs de Relic Entertainment illustrent régulièrement certains aspects du jeu à travers des vidéos. Celle du jour est consacrée au système de destruction du titre, incontestablement l’un de gros points forts de cette franchise.

Relic avait déjà donné un petit aperçu du système de destruction de Company of Heroes 3, mais de manière très succincte. La séquence d’une vingtaine de secondes montrait simplement l’effondrement d’un immeuble. La vidéo ci-dessus est un peu plus consistante. L’ensemble paraît assez cohérent. L’un des intervenants précise que chaque objet / débris, géré singulièrement, provoque des réactions en chaîne. Précisons que le jeu utilise le moteur Essence Engine 5.

Company of Heroes 3 : une nouvelle vidéo vante l’authenticité du jeu

Cap sur la Méditerranée

Le titre prendra pour théâtre d’opération le bassin méditerranéen, avec comme destination « des cols de montagne italiens, des paysages côtiers spectaculaires et de vastes déserts de l’Afrique du Nord ».

Voici le descriptif Steam du jeu :

« La légendaire saga stratégique est de retour ! Company of Heroes 3 est le jeu ultime mêlant action, tactiques et esprit de stratégie. À vous de donner des ordres en plein cœur des batailles en temps réel, puis de diriger toute la campagne en tant que Général où chacune de vos décisions aura son importance.​

Dominez vos adversaires avec des factions, des unités et des groupes armés internationaux, nouveaux et classiques. Menez vos forces terrestres, aériennes et navales et établissez des lignes de ravitaillement pour enrayer la progression de l’ennemi sur la nouvelle carte de campagne dynamique où l’expérience de jeu est toujours renouvelée ! Jouez à votre rythme dans les modes Campagne et Escarmouche avant de plonger dans le feu de l’action multijoueur. Découvrez l’histoire cachée d’un sublime théâtre d’opérations méditerranéen, incluant des environnements destructibles de nouvelle génération, grâce au moteur de jeu Essence Engine de Relic.​ »