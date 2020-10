Concevez un masque hors norme avec affichage digital alimenté par un Raspberry Pi

C’est lundi matin, et comme beaucoup de gens, vous êtes peut-être dans les transports en commun pour vous rendre sur votre lieu de travail, éventuellement armé de votre repas pour midi et irrémédiablement de votre indéfectible masque. Autour de vous, certains portent de simples masques chirurgicaux jetables ; d’autres, de plus luxueux masques lavables achetés ou fournis par leur entreprise ; enfin, certains arborent probablement de magnifiques créations sur-mesure fabriquées à partir de vieux chiffons qui trainaient ou, au contraire, de luxueuses étoffes. Envie de vous démarquer avec un modèle vraiment original, du genre un masque capable d’afficher du texte sur un écran ? Tom’s Hardware US a ce qu’il vous faut.

Pour confectionner l’engin, inutile de s’inscrire à des cours de couture ; chez nos confrères, on est plutôt Raspberry Pi et fer à souder que machine à coudre et bobines de fils. Cette réalisation requiert néanmoins pas mal de matériel et une bonne dose de savoir-faire.

Un Raspberry Pi relié à une cube contenant plus de 12 000 LED RGB matérialise en lumière l’activité CPU

Raspberry Pi 3, 4, ou Zéro associé à une matrice à LED configurables individuellement

Pour élaborer ce masque hors du commun, plusieurs composants sont nécessaires. Parmi ceux-ci, un Raspberry Pi 3, Rasperry Pi 4 ou Raspberry Pi Zero W avec des en-têtes GPIO pré-soudées ; bien sûr, les plus bricoleurs peuvent réaliser l’opération eux-mêmes.

Autre élément primordial : une matrice munie de LED configurables ; ici, c’est un modèle NeoPixel flexible 8×8 ou 32×8, selon la taille de masque souhaité, qui est préconisé.

La liste comprend de nombreuses autres pièces ; en vrac, elle mentionne notamment des diodes 1N4001, un kit de soudure, un coupe-fils/une pince à dénuder, un sèche-cheveux ou encore une planche à pain.

Il s’agit ensuite de procéder par étapes : confectionner l’affichage, s’assurer que tout fonctionne correctement puis rendre la solution vraiment « mobile ». Nos confrères indiquent où s’approvisionner, détaillent toute la procédure pas-à-pas et fournissent également les lignes de code à entrer ; si ce projet vous tente, vous aurez toutes les informations nécessaires directement sur la source.

Une fois le masque terminé, restera toutefois la dernière étape, peut-être la plus difficile : oser le porter en public. Pour ceux qui y parviendront, il devrait vous protéger du coronavirus aussi bien que n’importe quel autre masque. Surtout, il pourrait être la solution idéale aux problèmes d’élocution provoqués par le port du masque : plus besoin de parler pour communiquer, il suffit d’écrire et de l’afficher.