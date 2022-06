L’Arc A380 battue par la Radeon RX 6400 et la GTX 1650 dans six jeux

Intel a lancé sa première carte graphique desktop, l’Arc A380, le 15 juin dernier. Pour l’instant, cette référence n’est disponible qu’en Chine. L’embargo sur les tests a été levé hier ; un premier aperçu a été publié par un certain Shenmedounengce sur BiliBili.

Crédit : Shenmedounengce

La carte graphique mobilisée est la Gunnir A380 Photon. À notre connaissance, c’est l’unique solution custom commercialisée pour le moment. L’A380 possède un GPU ACM-G11 avec 8 Xe-Cores ; la fréquence Boost atteint 2,45 GHz. Le GPU est épaulé par 6 Go de mémoire GDDR6 sur un bus de 96 bits avec une vitesse mémoire de 15,5 Gbit/s. La carte graphique Gunnir est ici associée à un processeur Intel Core i5-12400 installé sur une carte mère B660 avec de la DDR4.

Le testeur a comparé les performances de l’Arc A380 à celles des NVIDIA GeForce RTX 3050 et GeForce GTX 1650 ; AMD Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400. Les terrains d’affrontement sont les tests synthétiques 3DMark (Time Spy et Port Royal) et divers jeux en 1080p. Dans l’ordre : League of Legends, PUBG, GTA V, Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 5 et Red Dead Redemption 2.

L’Arc A730M laminée par la GeForce RTX 3060 mobile dans les jeux

Bonne dernière dans les jeux

Port Royal est un benchmark ray tracing ; la GeForce RTX 3050 domine largement ses rivales du jour. L’Arc A380 fait un mieux que les deux Radeon en la matière. Dans TimeSpy, avec 5170 points, la carte graphique d’Intel se positionne entre la Radeon RX 6500 XT (4773 points) et la GeForce RTX 3050 (6250 points).

Crédit : Shenmedounengce

Dans les six jeux, tant sous DirectX 11, DirectX 12 que Vulkan, l’Arc A380 est toujours en queue de peloton, avec des écarts plus ou moins grands sur ces adversaires que sont les GeForce GTX 1650 et Radeon RX 6400 ; deux références pourtant habituées aux dernières places.

Crédit : Shenmedounengce

Source : Shenmedounengce (Bilibili)