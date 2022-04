Radeon RX 6400 : aussi mauvaise que la RX 6500 XT ?

Après la médiocre Radeon RX 6500 XT lancée en début d’année, AMD continue de proposer son GPU Navi 24, désormais par le biais de la Radeon RX 6400. Un temps réservée aux EOM, la plus modeste des cartes graphiques RDNA 2 s’est finalement frayée un chemin sur le marché DIY. Le site TechPowerUp a publié un test de cette référence.

Rappelons tout d’abord que la Radeon RX 6400 se contente de 768 processeurs de flux et de 12 ray accelerators. Comme la Radeon RX 6500, elle possède 4 Go de GDDR6 sur un bus de 64 bits. La vitesse mémoire chute cependant à 16 Gbit/s au lieu de 18 Gbit/s. En conséquence, la bande passante mémoire passe de 144 Go/s à 128 Go/s. La Radeon RX 6400 a une fréquence jeu de 2039 MHz et une fréquence Boost de 2321 MHz. Précisons au passage que la carte graphique n’autorise apparemment pas d’overclocking : AMD a bloqué les réglages dans l’utilitaire Radeon WattMan. Il s’agit peut-être d’un simple retard ou oubli ; il faudra également déterminer si des logiciels tiers permettent de contourner cette éventuelle restriction.

La plateforme de test utilisée par notre confrère de TechPowerUp mobilise un processeur AMD Ryzen 7 5800X refroidi par un kit AIO Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 240 mm. Le Ryzen est installé sur une carte mère EVGA X570 Dark affublée de 16 Go de DDR4-4000. Enfin, le système fonctionne sous Windows 10 64 bits.

À la peine même en Full HD

La Radeon RX 6400 a été mise à l’épreuve sur 25 jeux, dont Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Total War Warhammer III, Elden Ring ou encore Metro Exodus ; en 1080p, 1400p et 2160p.

Dans l’ensemble, la carte graphique RDNA 2 offre un nombre d’images par seconde inférieur à une Radeon RX 570 4 Go. Concrètement, elle se situe à un niveau très proche de la GeForce GTX 1650.

Sur le panel de 25 jeux, la RX 6400 affiche en moyenne 38,3 IPS en 1080p, 26 IPS en 1440p et 13,1 IPS en 2160p.

Carte graphique Radeon RX 550 2 Go Radeon RX 560 2 Go Radeon RX 6400 GeForce GTX 1650 Radeon RX 570 Radeon RX 6500 XT Performances relatives 1080p 32 % 42 % 100 % 103 % 117 % 128 % Performances relatives 1440p 33 % 45 % 100 % 101 % 124 % 128 % Performances relatives 2160p 27 % 35 % 100 % 107 % 129 % 118 % Nombre moyen d’IPS en 1080p 10,5 14,2 38,3 38,2 43,9 49,7 Nombre moyen d’IPS en 1440p 7,4 10 26 26,2 31,3 33 Nombre moyen d’IPS en 2160p 3,1 4,1 13,1 14 16,7 15,7

Une efficacité énergétique au top

Le seul terrain sur lequel la Radeon RX 6400 excelle est celui de la consommation. Elle se contente en moyenne de 51 W dans les jeux et sa consommation maximale n’a jamais dépassé pas les 56 W. C’est la plus frugale de toutes les cartes graphiques testées par TechPowerUp, à égalité avec la RX 550. Bizarrement, les valeurs pour la Radeon RX 570 ne sont pas renseignées.

Quoi qu’il en soit, malgré ses piètres performances, la RX 6400 fait preuve d’une très bonne efficacité énergétique : seules les Radeon RX 6800 et RX 6600 la battent dans ce domaine, avec une efficacité relative de respectivement 105 % et 106 %. La Radeon RX 6500 XT est loin derrière avec 73 % ; idem pour la GTX 1650 avec 78 %.

Conclusion

En conclusion, notre confrère loue la très faible consommation de la carte (elle ne requiert aucun connecteur externe), son admirable rapport watt / IPS et son silence de fonctionnement (modèle MSI Radeon RX 6400 Aero ITX).

Il lui reproche ses mauvaises performances dans les jeux dans l’absolu, son interface PCIe x4 très délétère en PCIe 3.0 et l’absence de support AV1 (décodage) et VP9, H.264, H.265 en encodage.

N’hésitez pas à consulter le test complet de TechPowerUp pour découvrir l’intégralité des données.