Ces consoles customisées vont vous faire baver d’envie !

Peinture, sculpture et autres modifications esthétiques : découvrez sans plus attendre notre dossier consacré à la customisations de console.

Dans le monde du PC, le modding de boîtier ou de son matériel informatique n’est pas chose rare, et nous l’avons déjà couvert au cours de plusieurs dossiers, disponibles ici, ici ou encore là. L’occasion de découvrir des créations à la réalisation impeccable, fruits de longues heures de conception et de réalisation, et dont le résultat donne diablement envie. Cependant, les pécéistes ne sont pas les seuls à s’adonner au plaisir de la « customisation », puisqu’il existe un équivalent chez nos amis les joueurs de consoles.



Console oblige, difficile de jouer ici sur les composants pour en mettre plein la vue aux petits copains, et la plupart des mods que vous pourrez découvrir dans ce dossier sont d’ordre purement esthétique. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les personnes derrière ces consoles sont douées de leurs dix doigts tant leurs réalisations sont inspirées, et parfaitement réalisées. Mais trêve de bavardage, et jugez plutôt par vous-même. Place aux images.

Nintendo 64 Heavy Metal

Créateur : BitGead1000

Bithead1000 est Youtubeur, expert en rétrogaming, et par ailleurs doté d’une bonne dose d’humour. Sa chaîne, très largement sous-estimée, regorge de vidéos où il partage ses expériences et ses recherches et, pour certaines d’entre elles, ses séances de bricolage. Dans l’une des dernières en date, on le voit transformer radicalement une console Nintendo 64 pour en faire un monstre Heavy Metal diabolique et cracheur de flammes.

Dans cette vidéo de 22 minutes, on le voit préparer la bête en désossant d’abord l’original pour l’alléger de tous ses composants inutiles. Il se lance alors dans la fabrication d’un nouveau boitier en acier, d’un système permettant à deux petites torches de projeter des flammes et, enfin, d’un nouveau logo N64 mobile en 3D qui tourne sur fond d’une lumière rouge comme l’enfer. Du grand art. Certes il n’est pas complètement rassuré au moment de tester sa machine infernale, mais elle fonctionne à condition de prendre quand même ses distances … Note : la vidéo peut ressembler à un tuto, mais nous ne vous conseillons pas d’essayer de vous lancer dans l’aventure. Si vous tenez absolument à marcher dans les pas de BitHead1000, nous vous suggérons plutôt sa console Nintendo Glass, toute de plexiglas vêtue et sans risque de brûlures au 3e degré.

Wii UNLimited Edition

Créateur : Martin Nielsen

Elle ne date pas d’hier, mais cette console Nintendo Wii customisée de main de maître par le moddeur Martin Nielsen reste une grande réussite n’ayant toujours (presque) pas pris une ride. La Wii UNLimited Edition est conçue autour d’un boîtier en aluminium auquel ont été ajoutés, de part et d’autre, deux réservoirs de liquide de refroidissement de 22 cm destinés à alimenter un ensemble de tubes.

À la base du réservoir de gauche se situent la pompe à eau et, au-dessus, un thermomètre numérique. Afin de profiter du fonctionnement interne de la console, la face avant du boîtier est transparente. Les disques de jeux peuvent quant à eux être chargés via une fente située en haut du boîtier.

GameCube WALL-E

Créateur : TheChoosen

Sous le capot de cette reproduction du robot nettoyeur WALL-E, issu du film d’animation éponyme sorti par Pixar en 2008, se cache en réalité une console Nintendo GameCube. Conçu avec amour il y a quelques années par un modérateur allemand du forum bit-tech, la GameCube WALL-E était bien sûr tout à fait fonctionnelle.

Elle fut construite à partir d’un modèle réduit pour enfant et de quelques chutes de plexiglas puis affublée de deux bras mobiles et d’un cache pivotant sur la face avant permettant d’accéder aux quatre ports pour les manettes. La patine d’usure du boîtier a été obtenue à l’aide de peintures acryliques appliquées à l’aérographe.

TMNT Party Wagon NES

Créateurs : platinumfungi et customnesguy

Prenez une console Nintendo NES et un van des Tortues Ninja tout équipé, posez un mois de vacances et munissez ensuite d’une bonne cargaison d’huile de coude. Vous obtiendrez alors (peut-être), vous aussi, un magnifique exemplaire de ce TMNT Party Wagon NES.

Conçu par platiniumfungi, avec l’aide de son acolyte customnesguy pour la peinture des contrôleurs, ce mod de console aussi fun que réussi est bien évidemment pleinement fonctionnel. Au-delà de l’intégration de la console dans le jouet de base, de nombreuses améliorations ont été apportées par la joyeuse doublette de modeurs : phares et habitacle lumineux, nouvelles fenêtres en verre, pistolets, radar et pare-brise blindé amovibles … Côté commandes et connexions, les prises de l’alimentation et des câbles audio vidéo sont situées à l’arrière du van alors que les ports du contrôleur sont sur la porte latérale et les boutons Power et Reset sur le toit.

PlayStation 4 Hope County

Créateurs : Vadu Amka

Pour fêter dignement la sortie de Far Cry 5, dix artistes internationaux, dont la plasticienne Vadu Amka, ont mis tout leur savoir-faire à la disposition d’Ubisoft et de Geek-Art afin de concevoir ce magnifique mod de PS4. Ce modèle unique au monde qui n’était malheureusement pas destiné à la vente, est en bois de noyer et a été gravé sur le thème de Bienvenue à Hope County, Montana. Et si vous souhaitez voir la vidéo du making-of de la conception, c’est par là.

Dreamcast Half Life

Créatrice : Vadu Amka



Annoncée au début des années 2000, la version Dreamcast du célèbre Half Life a très vite subi de nombreux contretemps, et souffert d’une très mauvaise presse, la faute à un portage inconsistant, et faible sur le plan technique. Environ un an après son annonce, cette version a finalement été annulée à quelques semaines seulement de sa sortie. Bien des années plus tard, le site Culture Games a créé un packaging original pour le jeu et demandé à la créatrice Vadu Amka de personnaliser une Dreamcast aux couleurs du jeu comme lot pour un concours.



Pour se faire, elle a repris le schéma de couleur de la combinaison de Gordon Freeman et porté son attention sur le travail de peinture afin de donner à la console un look usagé. Salissures, peinture écaillée et rouille sont ainsi de la partie pour un résultat très impressionnant, mais loin d’être étonnant lorsque l’on connaît Vadu Amka. Cette dernière est en effet une experte en mod de console, et réalise régulièrement des commandes, que ce soit pour des particuliers ou des professionnels.

Game Boy Kill Bill

Créateur : FairyWork



Avec sa grosse coque en plastique aisément démontable, la Game Boy est une console relativement facile à modder. Fruit du travail de FairyWork, et réalisé en 2015, cette console aux couleurs de Kill Bill est absolument magnifique. Très inspiré par la tenue d’Uma Thurman, et par l’affiche du film, son schéma de couleur jaune et noir maculé de quelques taches de sang est réalisé à la perfection.



Une réalisation d’autant plus impressionnante lorsque l’on sait qu’il s’agit du premier mod de FairyWork. Au-delà du simple travail de peinture, qui est déjà très réussi, le bougre a aussi retravaillé l’intérieur de la console en dotant son écran d’un rétroéclairage blanc qui permet de jouer de nuit. Un petit ajout qui rend ce custom encore plus appréciable.

GameCube Wind Waker

Créatrice : Vadu Amka



Si vous n’aviez jamais entendu parler de Vadu Amka avant de consulter ce dossier, sachez que vous allez apprendre à la connaître. L’artiste belge est en effet très active dans le monde des mods de console, et a réalisé au fil des années quelques-unes de plus belles machines qui soient. Si la plupart des projets se contentent d’afficher un travail de peinture exemplaire, Vadu Amka aime aller un cran plus loin en travaillant la résine pour donner du volume, et ajouter des détails à chaque machine.



Ici, c’est une GameCube qui est passée entre ses mains expertes et le moins que l’on puisse dire c’est que le résultat est, encore une fois, des plus impressionnants. Inspirée par les fresques issues de The Legend of Zelda : Wind Waker, ce mod capture à la perfection l’âme de cet épisode de la saga Zelda, avec un sens du détail incroyable. On relèvera par exemple la numérotation des ports manettes en alphabet Hylien, ou la petite fissure présente sur un côté de la console, qui n’attend que Link pour dévoiler son contenu.

N64 Toon Link

Créateur : Creative Box Gaming



À l’instar de Vadu Amka, Creative Box Gaming est un acteur assez connu de la customisation de consoles de jeux qui s’est professionnalisé au fil des années. Se concentrant uniquement sur l’aspect extérieur des machines qui passent entre ses mains, l’artiste démontre un penchant certain pour la sculpture et la mise en scène plus que pour le simple travail de peinture. Il suffit d’ailleurs d’aller jeter un œil à ses réalisations dans la galerie de son site pour s’en convaincre.



Si cette Nintendo 64 reprend elle aussi les codes de Wind Waker, elle prend un tout autre chemin que la Game Cube de Vadu Amka en proposant une véritable saynète mettant en scène Toon Link. Un véritable petit diorama à la gloire du personnage qui dévoile de nombreux clins d’œil aux traceurs de la saga (Excalibur, runes, etc.), ce qui ne manquera pas de ravir les fans.

N64 Tron Legacy

Créateur : Zoki 64



Pour Zoki 64, le mod de consoles passe obligatoirement par la peinture. À des années-lumière des réalisations précédentes, son travail reste assez sobre, sans ornementation autre qu’un changement drastique de couleurs. Aisément reconnaissable grâce à un amour prononcé pour les couleurs vives et les finitions brillantes, cet artiste transfigure tous types de machines (jusqu’à la très récente Nintendo Switch) pour leur donner un thème précis, souvent lié à un jeu particulier.



La console que nous avons choisi de vous montrer aujourd’hui rend hommage à Tron Legacy, suite du vénérable Tron, et film à l’esthétique reconnaissable entre mille. Outre le noir brillant qui recouvre la majeure partie de cette Nintendo 64, Zoki 64 a eu la bonne idée d’ajouter, sur la manette et le corps de la console, des segments bleutés luisants afin de rappeler le héros du film, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est diablement spectaculaire, de jour comme de nuit. Nous vous invitons d’ailleurs à aller voir la vidéo de présentation de la machine à cette adresse pour vous rendre compte de la beauté de ce custom.

NES Cartouche NES

Créateur : Kotomi



Contrairement aux customs présentés précédemment, difficile de considérer cette console comme une réussite esthétique. Néanmoins, difficile également de ne pas saluer l’inventivité qui se cache derrière le travail de Kotomi, qui a tout simplement décidé de transférer une bonne vieille NES dans… une cartouche de NES. Un concept aussi étonnant que drôle qui nous rappelle qu’au final, ces antiques machines possédaient un hardware des plus primaires.



Afin de réaliser cette « prouesse », Kotomi a cependant quelque peu triché. Il n’a en effet pas utilisé de pièces issues d’un NES de l’époque, mais une version moderne de la console (type the 8bit Entertainment System) qui propose tout le système sur une simple puce. Si jamais cette console vous intéresse, vous pourrez même trouver un tutoriel complet pour la réaliser en allant faire un tour sur Instructables.

NES Steampunk

Créateur : Andrew 5785



Crée en 2012 par l’utilisateur de Reddit connu sous le nom d’Andrew 5785, cette NES steampunk est une véritable merveille pour les amateurs de cette esthétique. Basé sur la NES sortie en 1992, qui proposait une nouvelle manette plus arrondie ainsi qu’un chargement des cartouches par le dessus (la SNES était passée par là), ce mod transfigure la console originale pour en faire une machine vêtue de cuivre et d’aluminium.



S’il s’agit de la première console personnalisée de son auteur, ce dernier n’est cependant pas un novice en matière de construction comme en témoigne son habileté, que vous pourrez découvrir dans la galerie consacrée à ce projet. Pour la petite histoire, sachez qu’Andrew 5785 a réalisé cette console pour son neveu, amateur de vieilles consoles et de steampunk. Un joli cadeau n’est-il pas ?

PlayStation 3 Steampunk

Créateur : Steampunk22



Et l’on continue sur la thématique steampunk avec cette PS3 créée par Steampunk22 (ça ne s’invente pas). Afin de coller à cette esthétique si particulière, l’auteur de ce mod a décidé de n’utiliser que des matières nobles : noyer, érable, laiton, cuivre et cuir se côtoient ainsi sur cette machine absolument magnifique. Le travail sur le bois, qui reprend et enrichit le design de base de la console constitue à lui seul une fantastique réussite, et l’ajout des tubes et autres parties métallique ne fait que magnifier le tout.



Si Steampunk22 n’est pas un habitué des mods de console, il n’est pas un novice en matière de construction et sa page DeviantArt regorge de créations appartenant à ce courant esthétique. Il sera même possible de découvrir l’« Advanced Aether Realm Generator », une sorte d’étui dans lequel il est possible de ranger sa PS4, et qui démontre une fois encore tout le talent du monsieur.

PS4 R2D2 PLAYBOOK

Créateur : Ed Zarick



Dans le monde du custom de console, il y a des artistes qui aiment changer l’esthétique des machines à grand renfort de peinture et autres ajouts de textures, des techniciens qui modifient un tantinet les systèmes et ajoutent des fonctionnalités diverses, et puis il y a Ed Zarick, un grand malade qui allie technique et esthétique. Fier créateur du site Ed’s Junk, le bonhomme fait régulièrement la une des sites de jeux vidéo et tech grâce à ses mods de consoles proprement hallucinants.



L’un de ses fétiches ? Prendre une console (PS4 ou Xbox One), et la métamorphoser en un système complet et transportable, avec un écran intégré, à la manière du premier laptop venu. Un sacré travail d’ingénierie qui se double souvent d’un travail esthétique irréprochable, comme c’est le cas pour ce Playbook aux couleurs de R2D2, qui fourmille de petits détails.

PS4 Iron Man PLAYBOOK

Créateur : Ed Zarick



Lorsque nous avons sélectionné les consoles constituant ce dossier, et que nous avons découvert le travail d’Ed Zarick, il nous a été difficile de ne choisir qu’un modèle à vous présenter tant son travail en mets plein les mirettes. Parmi ses créations, cette PS4 aux couleurs d’Iron Man nous a particulièrement tapé dans l’œil. Outre le travail réalisé sur la coque extérieure de ce Playbook, qui reprend dans les grandes lignes le design de l’armure de Tony Stark, c’est surtout l’intérieur qui nous a fracturé la rétine.



Ed Zarick a en effet décidé de recréer l’interface de Jarvis à l’intérieur sur un panneau d’acrylique, en dotant le tout d’effets lumineux qui soulignent parfaitement le design. Histoire d’en rajouter une couche, il a aussi pris la peine d’inclure un écran 10 pouces doté d’un système sous Android qui permet non seulement d’afficher de petites animations, mais aussi de contrôler la PS4 grâce à une application dédiée. Une petite merveille.

PS One Survival Horror

Créatrice : Vadu Amka



Pour customiser cette PlayStation première génération, Vadu Amka a choisi de rendre hommage non pas à un jeu particulier, mais à un genre. En l’occurrence il s’agit, comme l’on peut s’en douter en regardant les images, du Survival Horror. Et une fois encore, difficile de ne pas être impressionné par le talent l’artiste tant le résultat final est exceptionnel.



Sur la base d’une PlayStation ébréchée, Vadu Amka a sculpté morceaux de peaux, blessures et autres éclats de chairs peu ragoutants qui ne sont pas sans rappeler certains artworks de Resident Evil. Cette sculpture est sublimée par un travail de peinture très réaliste qui lie le tout. Pour ne rien gâcher, elle a aussi moddé une manette qui est pour sa part purement décorative.

SNES Castlevania

Créatrice : Vadu Amka



Pour la dernière création de Vadu Amka que nous vous présentons aujourd’hui, nous avons sélectionné sa SNES Castlevania « Dracula’s Castle Edition ». Commande réalisée pour un client (l’acteur qui incarne Sparadrap dans la web-série Noob), cette console reprend tous les codes de la franchise de Konami. Fouet, cercueil, chaines et autres décorations gothiques sont ainsi disposés sur la coque de la console.



Une fois encore, il faudra reconnaître à l’artiste son talent pour la sculpture et la peinture. Les textures de pierre et de bois sont particulièrement réussies, et retranscrivent parfaitement l’ambiance sombre du jeu. Mention spéciale à la manette, toute de bois vêtue, et qui comporte quelques easter eggs dissimulés par Vadu Amka.

Xbox 360 Halo

Créateur : Richard Taylor



Richard Taylor n’est certes pas un habitué des modifications de consoles, mais c’est loin d’être un manchot puisqu’il officie dans le prestigieux studio d’effets spéciaux Néo-Zélandais Weta Workshop (vous savez, ceux qui ont officié sur le Seigneurs des Anneaux). Ce travail de commande, réalisé pour célébrer le million de Xbox 360 vendues en Australie et Nouvelle-Zélande, a finalement été mis aux enchères sur eBay au profit d’une association caritative.



Ce qui est intéressant avec cette console, c’est la mise en scène imaginée par Richard Taylor qui a décidé d’utiliser le Master Chief, icône de la marque Xbox, pour maltraiter la console. Le personnage tire en effet plusieurs balles dans la machine, ce qui a pour effet de dévoiler ses entrailles électroniques. Détail amusant, de nombreux internautes ont remarqué que les impacts de balles du côté du Master Chief pointaient dans le mauvais sens, ce qui n’a pas manqué de les faire tiquer.

Xbox 360 Iron Man

Créateur : Zachariah Cruse



Zachariah Cruse est un jeune homme de 22 ans qui crée et design des répliques d’accessoires de cinéma ainsi que des objets liés aux jeux vidéo. Il lui arrive aussi de modder quelques consoles, comme cette Xbox 360 aux couleurs d’Iron Man. Il a bien évidemment débuté sa customisation par la peinture en peignant le corps de la console d’un beau rouge mat, et a opté pour une façade dorée métallisée, histoire de rappeler l’armure du super héros.



Mais le projet ne s’arrête pas là puisqu’il a aussi ajouté une réplique du réacteur ARC de Tony Stark sur le flanc de la console. Un mod très propre qui retranscrit à la perfection Iron Man. À noter que Zachariah Cruse a aussi réalisé une console aux couleurs de Captain America, qui arbore une réplique du bouclier du héros. Reste à savoir s’il compte créer le reste de la team des Avengers…

Xbox 360 Mother of Pearls

Créateur : Gookbo



L’histoire de cette Xbox 360 Mother of Pearls est un peu particulière dans la mesure où il s’agit d’un travail de commande demandé par Bill Gates en personne, et destiné à être offert au président de la Corée du Sud Lee Myung-Bak. Réalisée en 2008 par la société coréenne Gookbo, d’après un design de Kim Young-jun, le président de la société. Objet d’une rare beauté, cette console présente un motif où s’entrelacent papillons et fleurs d’abricotiers.



Afin de réaliser ce motif, la société a utilisé de la nacre (ou mother of pearls pour les coréens), ainsi qu’une technique de gravure et d’incrustation traditionnelle. Une finition spéciale afin de préserver ce matériau fragile a ensuite été appliquée sur la console d’un noir de jais. Véritable objet d’art, hommage à l’artisanat coréen traditionnel, cette console a été ensuite commandée en plusieurs exemplaires et remis à divers VIP de Microsoft.