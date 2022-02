Cooler Master dévoile ses deux premières alimentations PCIe 5.0

Les alimentations V1100 et V1300, au format SFX, certifiées 80+ Platinum, et livrées avec un câble 12+4 de 40 cm de long.

Après Asus avec ses alimentations Thor et Loki puis MSI avec cinq blocs dans les séries MPG et MEG, au tour de Cooler Master de dévoiler ses alimentation PCIe 5.0 Ready. La marque taïwanaise a présenté deux références, les V1100 et V1300, d’une puissance respective de 1100 W et 1300 W. Elles sont au format SFX et bénéficient d’une certification 80+ Platinum (92 % de rendement).

Cooler Master a intégré un connecteur complet en 16 broches (12 + 4 broches). La société ne l’appelle pas 2VHPWR High Power Connector (H+) mais simplement « connecteur PCIe Gen5 ». Il y a un seul connecteur et un seul câble de ce type ; celui-ci mesure 40 cm. Ces alimentation V1100 et V1300 sont entièrement modulaires. Elles possèdent un ventilateur de 92 mm en charge du refroidissement.

Attention, toutes les alimentations ‘PCIe 5.0 Ready’ ne se valent pas

Spécifications

Vous pouvez consulter toutes les spécifications ainsi que la liste des câbles fournis dans les deux tableaux ci-dessous. Cooler Master n’a communiqué ni prix ni date de commercialisation.

Nom produit V1100 SFX Platinum V1300 SFX Platinum Numéro produit MPZ-B001-SFAP-B MPZ-D001-SFBP-B ATX Version SFX 12V Ver. 3.42 SFX 12V Ver. 3.42 PFC Active PFC Active PFC Tension d’entrée 100~240V 100~240V Intensité du courant en entrée 14~6.5A 7.7A (Max) Fréquence d’entrée 50~60Hz 50~60Hz Dimensions 100 x 125 x 63,5 mm 100 x 125 x 63,5 mm Diamètre ventilateur 92 mm 92 mm Roulement ventilateur FDB FDB Efficacité >92% @ Typical Load >92% @ Typical Load Rang 80 PLUS 80 PLUS Platinum 80 PLUS Platinum ErP 2014 Lot 3 Yes Yes Plage de température de fonctionnement 0~50C 0~50C Signal d’alimentatioon 100-150ms 100-150ms Temps de maintien de l’alimentation

>16ms >16ms MTBF >100 000 heures >100 000 heures Protections OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection Régulateurs TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, CB, UKCA TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, CB, UKCA

Câble Quantité et longueur ATX 24 Pin 1x (300mm) EPS 4+4 Pin 1x (450mm) EPS 8 Pin 1x (450mm) SATA 2x (100 + 150 + 150 + 150mm) (8 connectors) Peripheral 4 Pin 1x (100 + 120 + 120 + 120mm) (4 connectors) PCI-e 6+2 Pin 3x (400 + 120mm) (6 connectors) PCI-e Gen 5.0 1x (400mm)

Source : Cooler Master