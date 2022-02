MSI prépare cinq alimentations ‘PCIe 5.0 Ready’

Asus propose déjà des alimentations estampillées « PCIe 5.0 Ready », autrement dit dotées d’un connecteur 12 broches voire 12 + 4 broches dans les cas des blocs Loki. De son côté, MSI prépare au moins cinq modèles PCIe 5.0 Ready, tous équipés du 12VHPWR High Power Connector (H+) à 12 + 4 broches.

Comme expliqué dans notre précédent article, les câbles 12 + 4 permettent de délivrer jusqu’à 600 W, contre 450 W « seulement » pour les câbles 12 broches.

MSI fait la promotion des économies d’énergie réalisées grâce au connecteur ATX12VO d’Intel

De 750 W à 1000 W

MSI commercialisera trois alimentations MPG certifiées 80 Plus Gold, dans des puissances de 750 W, 850 W et 1000 W ; deux MEG, certifiées 80 Plus Patinum, de 1000 W et 1300 W. Sur la base des photographies fournies par WCCFTech, il y aura des câbles 12+4 de bout en bout ainsi que des câbles 12 broches reliés à l’alimentation via une paire de 8 broches.

MSI lancera ses blocs PCIe 5.0 Ready plus tard dans l’année, à une date inconnue.

Type de connexion Slot PCIe 6-pin 8-pin 12(+4)-pin Puissance délivrée Entry-level 75W – – – 75W – 75W 1x 75W – – 150W Mid-range 75W – 1x 150W – 225W – 75W 2x 75W – – 225W High-end 75W 1x 75W 1x 150W – 300W – 75W – 2x 150W – 375W Enthusiast 75W 1x 75W 2x 150W – 450W – 75W – 3x 150W – 525W Next-Gen Flagship 75W – – 1x 600W 675W – 75W – – 2x 600W 1275W

