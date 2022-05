Corsair dévoile le Voyager a1600 AMD Advantage Edition, son premier PC portable de jeu

Un ordinateur portable doté d’un processeur AMD Ryzen 6000 et d’une Radeon RX 6800M pensé pour les joueurs et les streamers.

Corsair dévoile son premier ordinateur portable dédié au jeu et au streaming, le Corsair Voyager a1600 AMD Advantage Edition. Comme sa désignation l’explicite assez clairement, il combine un processeur AMD Ryzen 6000 Series et une carte graphique AMD Radeon RX 6800M. Corsair propose une machine dotée d’un Ryzen 7 6800HS, une autre munie d’un Ryzen 9 6900HS.

Ce Corsair Voyager a1600 embarque un écran IPS QHD+ (2560 x 1600) 16 pouces. La dalle a un taux de rafraîchissement de 240 Hz et profite d’une certification AMD FreeSync Premium. Pour maintenir les composants au frais, la marque a opté pour un système de refroidissement utilisant une chambre à vapeur. Les caractéristiques complètes des deux modèles sont renseignées dans le tableau ci-dessous.

La combinaison de composants AMD permet à ce PC de profiter de la gamme d’AMD Smart Technologies exclusive, telles qu’AMD Smart Access Memory et AMD SmartShift Technology. Notez que le PC fonctionne sous Windows 11 Famille ou Windows 11 Professionnel.

Spécifications Corsair Voyager a1600 AMD Advantage Edition

SKU CN-9000003-XX CN-9000004-XX Processeur AMD Ryzen 7 6800HS 8 cœurs/16 threads 4,4 GHz+ AMD Ryzen 9 6900HS 8 cœurs/16 threads 4,8 GHz+ Carte graphique Radeon RX 6800M Radeon RX 6800M Affichage 16 pouces, 16:10, 2 560 x 1 600, 240 Hz 16 pouces, 16:10, 2 560 x 1 600, 240 Hz Switch Integrated MUX Oui Oui Mémoire 2 mémoires SO-DIMM DDR5 CORSAIR VENGEANCE 16 Go 2 mémoires SO-DIMM DDR5 CORSAIR VENGEANCE 32 Go Stockage SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 1 To SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 2 To Clavier Pleine taille, switchs mécaniques CHERRY MX Ultra-Low Profile (avec une membrane pour des touches mi-hauteur) Pleine taille, switchs mécaniques CHERRY MX Ultra-Low Profile (avec une membrane pour des touches mi-hauteur) Webcam 1080p30 1080p30 Touches S-key Dix touches de raccourcis Stream Deck, plus commandes avec les flèches Dix touches de raccourcis Stream Deck, plus commandes avec les flèches Ports 2 ports USB 4.0 Thunderbolt 3, 1 port USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 port USB 3.2 Gen1 Type-A,

lecteur de cartes SDXC 7.0, combinaison de prises audio 3,5 mm 2 ports USB 4.0 Thunderbolt 3, 1 port USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 port USB 3.2 Gen1 Type-A, lecteur de cartes SDXC 7.0, combinaison de prises audio 3,5 mm Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6E) 802.11ax (Wi-Fi 6E) Bluetooth Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2 Système d’exploitation Windows 11 Famille Windows 11 Famille Batterie 6 410 mAh, 99 Wh 6 410 mAh, 99 Wh Dimensions et poids 356 x 286,7 x 19,9 mm, 2,4 kg 356 x 286,7 x 19,9 mm, 2,4 kg Prix de vente conseillé 2 699,99 dollars 2 999,99 dollars

Un PC portable pensé pour les streamers

Corsair met aussi en avant un « vaste écosystème de logiciels et technologies exclusifs de Corsair et Elgato » et présente son ordinateur portable comme ayant été « créé spécifiquement pour les streamers ». Par exemple, ce Corsair Voyager a1600 propose dix touches de raccourci S-key personnalisables au-dessus du clavier ; accompagnées du logiciel Elgato Stream Deck, elles permettent « d’utiliser facilement des commandes de streaming en un seul geste ».

Déclarations

Matthew Hsu, vice-président et directeur général de System BU chez Corsair déclare : « Nous savions que notre premier ordinateur portable devait apporter quelque chose de nouveau et de différent. Grâce à notre position unique dans le secteur, nous avons été en mesure de sortir le meilleur de ce que CORSAIR a à offrir, des composants primés à l’intégration logicielle étendue, afin de créer un ordinateur portable unique en son genre. »

Du côté d’AMD, Frank Azor, architecte en chef des Solutions de Jeu au sein de l’entreprise, s’enthousiasme : « Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à CORSAIR pour lancer le premier ordinateur portable Voyager exclusivement doté du cadre de conception AMD Advantage. Le CORSAIR VOYAGER a1600 est la première solution de streaming véritablement mobile ; couplé aux technologies intelligentes d’AMD comme SmartShift MAX, les utilisateurs peuvent automatiquement profiter du potentiel de cet ordinateur portable, qu’il s’agisse de jeu, de streaming ou de création. »

Les prix apparaissent dans le précédent tableau. En revanche, la disponibilité sera annoncée ultérieurement.