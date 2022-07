Corsair étoffe sa gamme de moniteurs Xeneon avec deux modèles supplémentaires

En octobre dernier, Corsair a lancé son premier moniteur de jeu, le Xeneon 32QHD165 : un 32 pouces haut de gamme vendu 800 euros à l’époque (700 euros désormais). L’entreprise américaine ajoute deux modèles à son catalogue, les Xeneon 32UHD144 et 32QHD240.

Crédit : Corsair

Les désignations de ces deux moniteurs sont explicites : le premier est un 32 pouces qui offre une définition de 3840 x 2160 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz ; le second un 32 pouces dont la fréquence de rafraîchissement atteint 240 Hz mais dont la définition maximale est abaissée à 2560 x 1440 pixels. Les deux moniteurs embarquent une dalle IPS Quantum Dot estampillée Fast IPS. Celle-ci délivre un temps de réponse MPRT de 1 ms ; couvre 100 % du sRGB, 100 % de l’Adobe RGB et 98 % du DCI-P3. Les écrans bénéficient d’une certification DisplayHDR 600 et supportent l’AMD FreeSync Premium / NVIDIA G-Sync.

Réglables en hauteur et inclinables

En matière d’ergonomie, l’utilisateur peut régler la hauteur sur 110 mm pour le Xeneon 32UHD144, seulement 68 mm pour le Xeneon 32QHD240 ; l’angle d’inclinaison est compris entre -5° et 20° dans les deux cas. Il est bien sûr possible de monter les moniteurs sur un bras ou un support mural en VESA 100 x 100 mm.

Concernant la connectique, les deux moniteurs proposent les mêmes ports. À savoir : deux ports USB-C, deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, deux ports USB 3.1 Type-A, une sortie audio 3,5 mm. D’autre part, les réglages des écrans s’effectuent grâce aux boutons physiques ou directement depuis le logiciel iCUE.

Corsair couvre les moniteurs Xeneon 32UHD144 et Xeneon 32QHD240 par trois ans de garantie. Cela comprend la garantie zéro pixel mort : Corsair échangera votre écran pendant toute la durée de la garantie, si vous y trouvez 1 pixel lumineux ou plus, ou 6 pixels foncés ou plus.

Le Xeneon 32UHD144 coûte 1099,99 euros ; le Xeneon 32QHD240, 799,99 euros. Notez que vous pouvez aussi acquérir les moniteurs sans leur pied. Les réductions en euros ne figurent pas encore sur le site de Corsair, mais elles s’élèvent à 100 dollars et 50 dollars respectivement aux États-Unis.