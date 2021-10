Corsair lance son premier écran, le Xeneon 32QHD165

Corsair s’attaque à un nouveau marché, celui des moniteurs pour les joueurs. L’entreprise américaine vise directement le haut de gamme avec le Xeneon 32QHD165, un 32 pouces armé d’une dalle Quantum Dot IPS offrant une définition de 2560 x 1440 pixels et une fréquence de rafraîchissement OC de 165 Hz.

L’écran est compatible AMD FreeSync Premium (sur une plage de 48 Hz – 165 Hz) et NVIDIA G-SYNC ; il bénéficie également d’une certification VESA Display HDR400. La dalle couvre 100 % du sRGB, 100 % de l’Adobe RGB et 98 % du DCI-P3. Elle délivre un temps de réponse MPRT de 1 ms et gris à gris de 3 ms. Sa luminosité maximale s’élève à 400 cd/m2 tandis que la rapport de contraste est de 1000:1.

Comparatif : quel est le meilleur moniteur gamer ?

Connectique et ergonomie

Ce Xeneon 32QHD165 ne possède pas de haut-parleurs intégrés. Sa connectique d’affichage se compose d’un DisplayPort 1.4, d’une paire de ports HDMI 2.0. À cela s’ajoute deux ports USB Type-C, deux ports USB Type-A et du jack audio. En matière d’ergonomie, le pied est réglable en hauteur sur 110 mm et l’écran s’incline de –5° à 20°. Un support de fixation VESA 100 x 100 mm est présent.

Au sujet de la navigation, Corsair indique : « Contrôlez chaque paramètre de votre écran avec notre logiciel iCUE et basculez entre les sources d’une simple pression de bouton grâce à notre intégration iCUE Nexus ou Stream Deck.

Si vous préférez, vous pouvez utiliser le joystick à 5 positions se trouvant derrière l’écran ».

Le moniteur est proposé au tarif de 799,99 euros. Nos confrères de Tom’s Hardware US propose un test de ce modèle ; ils lui ont attribué une note de 4/5. Parmi les points positifs, figurent notamment une bonne gestion des couleurs et une belle qualité de fabrication, et au rang des reproches, un prix élevé et des contrastes moyens en mode HDR.