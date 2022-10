Corsair lance le K100 Air, un clavier mécanique hyper fin, qui fonctionne avec ou sans fil

Avec ses touches dotées de switches Cherry MX Ultra Low Profite, le K100 Air de Corsair affiche une épaisseur comprise entre 1,1 et 1,7 cm. D’autre part, le clavier fonctionne en USB ou sans fil (Bluetooth et radio).

Pour la rentrée Corsair multiplie les annonces et après avoir présenté son écran gaming souple, le XENEON FLEX, il dévoile aujourd’hui un nouveau clavier pour les gamers. La principale caractéristique de ce nouveau modèle, le K100 Air, réside dans son épaisseur réduite au maximum : seulement 11 mm, en bas, et 17 mm sur la partie supérieure ! D’autre part, le clavier ne pèse que 780 grammes. Sa partie supérieure est réalisée en aluminium, avec une finition brossée du plus bel effet (le reste est en plastique comme souvent). Le K100 Air ne propose pas de repose-poignets. En revanche, un pied est présent afin d’ajuster l’inclinaison de la frappe. Il est en revanche équipé d’un panneau LCD central, qui affiche – outre le logo du constructeur – différents indicateurs (qui s’éteignent automatiquement au bout de quelques secondes).

Les touches du K100 Air sont munies de switches mécaniques Cherry MX ultra low profile (distance d’actionnement de seulement 0,8 mm). Elles ressemblent un peu à celles du clavier d’un ultrabook et offrent une frappe rapide et sans effort. Elles sont bien dotées d’un système de rétro éclairage RGB, configurable touche par touche, avec de nombreuses options d’animation. Celles-ci se configurent par l’intermédiaire de l’application Corsair iCUE, qui permet aussi de synchroniser les effets visuels avec ceux de vos autres appareils de la marque.

Le K100 Air offre beaucoup d’options de personnalisation

Le K100 Air dispose également de quatre touches dédiées aux macros, placées au-dessus du pavé numérique. Elles peuvent également servir à lancer certaines applications. Une molette permet de régler le volume, alors que les traditionnelles touches multimédias servent à couper/activer le son, mettre le lecteur multimédia en pause, ou encore passer à la piste précédente ou suivante. Le tout est complété par trois autres touches, disposées sur la gauche du clavier, qui permettent d’ajuster la luminosité du rétro éclairage, de changer de profil utilisateur ou encore de verrouiller la touche Windows, afin de ne pas créer la panique en pleine séance de jeu.

Pour le reste, le K100 Air a la particularité de pouvoir fonctionner aussi bien avec une connexion USB, ou sans fil, en Bluetooth 4.2 ou via la technologie radio Corsair Slipstream Wireless (le constructeur annonce une latence inférieure à 1 ms !). Cette dernière requiert un mini adaptateur qui se connecte à un port USB du PC. La connexion à un maximum de 5 appareils est alors sécurisée grâce à un cryptage AES 128 bits.

Enfin, le constructeur annonce une grande autonomie : jusqu’à 200 sans le rétro éclairage et jusqu’à 50 heures si ces derniers sont activés.

Le K100 Air est proposé pour la coquette somme de 299 €.

