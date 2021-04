Asgard prévoit des barrettes DDR5-4800 de 128 Go d’ici 2022

En février dernier, l’entreprise chinoise Asgard, filiale de Jihae Jinwei, dégainait des barrettes de mémoire DDR5-4800 de 64 Go. La feuille de route de la société dévoile le programme des prochaines années.

Asgard produit actuellement en masse des modules de 16 Go et 32 Go de DDR5-4800. Des barrettes de DDR5-4800 avec des capacités de 64 Go et 128 Go sont toujours en phase de développement ; elles devraient être finalisées d’ici 2022. Dans les prochains mois, la firme envisage aussi de proposer de la DDR5-6400 en 32 Go, 64 Go et 128 Go. Dans tous les cas, la tension restera à 1,1 V.

Netac Technology planche sur de la DDR5-10000

Plusieurs photographies de barrettes fabriquées par Jiahe Jinwei et Netac

Par plus tard qu’hier, Jiahe Jinwei et Netac ont d’ailleurs annoncé le début de la production de masse de barrettes DDR5-4800. Notez que ces deux sociétés sont des fabricants de modules mémoire et non de puces mémoire ; pour fabriquer leurs produits, ils dépendent de l’approvisionnement d’entreprises telles que Micron ou SK Hynix. Ci-dessous, plusieurs clichés de barrettes DDR5 : les vertes sont celles de Jiahe Jinwei, les noires celles de Netac. Il s’agit de modules de 32 Go avec des timings de 40-40-40 et une tension de 1,1 V. Remarquez le circuit de gestion de l’alimentation directement intégré au module DDR5, un changement important par rapport à la DDR4 qui dépendait exclusivement du courant chipset de la carte mère.

La DDR5 devrait se démocratiser dans les plateformes grand public à l’occasion du lancement des processeurs Intel Core de 12e génération, nom de code Alder Lake. Ces puces doivent débarquer en fin d’année 2021 ou début d’année 2022. Du côté d’AMD, pour l’instant, nous ignorons quelle génération de processeurs inaugurera la prise en charge de la DDR5. Il est assez probable que la primeur revienne aux puces sous architecture Zen 4.

Source : VideoCardz