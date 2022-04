Le remake de Zelda : Ocarina of Time dans l’Unreal Engine 4 de CryZENx passe en version 8.5

Depuis 2015, le dénommé CryZENx œuvre sur un remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time dans l’Unreal Engine 4. En décembre 2021, après un an de silence, il avait rappelé son projet à notre bon souvenir à travers une vidéo ayant pour cadre le Ranch Lon Lon. Mercredi, CryZENx a publié une nouvelle vidéo mettant en scène la version 8.5 sur sa chaîne YouTube.

Le moddeur a apporté plusieurs améliorations par rapport aux anciennes versions. CryZENx a notamment modifié le système d’éclairage pour y incorporer des effets volumétriques. Le jeu profite également d’une gestion dynamique du brouillard et de l’eau. Du côté des fonctionnalités, ce The Legend of Zelda : Ocarina of Time dans l’Unreal Engine 4 propose de la coopération locale jusqu’à quatre joueurs. Par ailleurs, CryZENx a ajouté un système de menu amélioré qui permet de sélectionner facilement un chapitre.

Disponible en téléchargement sur Patreon

Le jeu fonctionne ici sur un PC portable équipé d’un processeur AMD Ryzen 9 5900HX ; d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile ; de 32 Go de DDR4.

Ce The Legend of Zelda : Ocarina Of Time Unreal Engine 4 Fan Remake est disponible en téléchargement, mais uniquement pour les abonnés Patreon de CryZENx.

Pour finir, précisons qu’Ocarina of Time est le cinquième épisode de la série The Legend of Zelda ; le titre est initialement paru en 1998 sur la console Nintendo 64.

