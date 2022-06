Darty casse le prix de la nouvelle montre Huawei GT 3 Pro pour la fête des pères

Pendant quelques jours chez Darty, vous pouvez précommander la nouvelle montre connectée Huawei GT 3 Pro à prix cassé, et ce, avant même sa sortie !

Jusqu’au 12 juin prochain (inclus), Darty vous propose un prix exceptionnel sur la montre connectée Huawei GT 3 Pro. Grâce au code promo « Huawei50 », à inscrire lors de votre commande, vous pouvez profiter de la montre pour seulement 319,99€ au lieu de 369,99€.

Avec cette offre, Darty célèbre la sortie prochaine de cette montre, mais pas seulement. L’enseigne vous donne également un sacré coup de pouce en vous proposant là le cadeau idéal pour une fête des pères réussie !

Jusqu’à 14 jours d’autonomie et des matériaux haut de gamme

La Huawei GT 3 Pro 47mm Active noir est composée de titane, de céramique et de verre en saphir. Son design fait ainsi mouche et s’accorde à tous les styles.

Côté fonctionnalités, elle propose de nombreux services. Elle est par exemple capable de détecter plus de 100 activités dont la natation. La Huawei GT 3 Pro est, en effet, certifiée IP68 et 5 ATM. Elle peut ainsi être immergée jusqu’à 30m de profondeur !

Avec la Huawei GT 3 Pro, vous profitez également du suivi de votre fréquence cardiaque, du suivi de votre sommeil, de la SpO2, du suivi de votre stress, etc. Avec son écran Amoled, vous pouvez également voir vos notifications et répondre à vos appels Bluetooth. Elle peut aussi synchroniser les listes de lecture de votre smartphone et diffuser vos titres préférés.

Autre point fort de la montre connectée : son autonomie. Elle peut en effet tenir en utilisation normale jusqu’à 14 jours. Et pour ceux qui arriveraient tout de même à bout de la montre, il suffit d’attendre 85 minutes pour la charger à 100% ou 10 minutes pour la charger à 25%.

Si vous précommandez cette montre dès maintenant chez Darty, vous profitez en prime de 4 mois d’abonnement à la plateforme de streaming Deezer Premium ou Famille (au choix).