De nouvelles révisions de PlayStation 5, plus légères

Nouvelle cure d’amaigrissement pour la PlayStation 5 : en Australie, des versions CFI-1202A (avec lecteur Blu-Ray) et CFI-1202B (Digital) ont fait irruption chez des détaillants. Les premières pèsent 300 grammes de moins que les PlayStation 5 actuelles, les secondes 200 grammes.

Crédit : Press Start

Cette nouvelle vous donne peut-être une impression de déjà-vu, à juste titre : il y a un an, Sony avait déjà lancé des versions peu plus légères de sa PlayStation 5. À l’époque, la cause de cette baisse de poids provenait du radiateur, plus compact. Hélas, pour le moment, nous ne savons pas ce qui explique cette nouvelle baisse de quelques centaines de grammes. Gageons que d’ici quelques jours, nous aurons une réponse.

Modèle Poids au lancement Poids versions CFI-1102 (2021) Poids versions CFI-1202 (2022) PlayStation 5 4,5 kg 4,2 kg 3,9 kg PlayStation 5 édition numérique 3,9 kg 3,6 kg 3,4 kg

Le fait que la réduction de poids ne soit pas la même pour les deux versions de la console est peut-être un indice. Reste que le nouveau lecteur de disque optique ne peut, de fait, expliquer la baisse pour la PlayStation 5 édition numérique, ni totalement justifier celle de la PlayStation 5 standard.

Des consoles plus légères… mais plus chères

Rappelons que si le poids des consoles de la firme nippone a baissé, ce n’est pas le cas des prix, qui ont récemment augmenté de 10 % dans l’Hexagone. Ils sont en effet passés à 549,99 euros (PlayStation 5) et à 449,99 euros (PlayStation 5 édition numérique). Une hausse que Sony a justifié en ces termes :

« L’environnement économique mondial est un défi que beaucoup d’entre vous connaissent sans doute. Nous constatons des taux d’inflation élevés dans le monde, ainsi que des tendances monétaires défavorables, ce qui a un impact sur les consommateurs et crée une pression sur de nombreuses industries. En raison de ces conditions économiques difficiles, SIE a pris la décision douloureuse d’augmenter le prix de détail recommandé (RRP) de la PlayStation 5 sur certains marchés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique latine (LATAM), ainsi qu’au Canada. Il n’y aura pas d’augmentation de prix aux États-Unis. »

Source : Press Start