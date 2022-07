La PlayStation 5 prend enfin en charge le 1440p

Mieux vaut tard que jamais : la PlayStation 5 prend enfin en charge la définition 1440p. Rappelons que la console de Sony est sortie en novembre 2020. Depuis son lancement, la PlayStation 5 ne supportait pas le 1440p (2560×1440) nativement. En effet, jusqu’ici, elle se bornait aux définitions 720p, 1080i, 1080p, et 2160p. Du côté de ses rivales, Xbox Series X / S, le support du 1440p est présent depuis le début.

Crédit : Sony

Pour l’instant, la mise à jour qui apporte cette prise en charge n’est qu’en version bêta ; Sony ne la propose donc qu’aux bêta-testeurs. Si vous souhaitez vous inscrire à ce programme, rendez-vous à cette adresse.

Une sortie 1440p native pour certains jeux

Concernant le support du 1440p, l’article publié sur PlayStation.blog précise :

« Cette version bêta PS5 ajoute la prise en charge de la sortie vidéo HDMI 1440p, qui permet aux joueurs de choisir un autre paramètre d’affichage sur les écrans d’ordinateur et les téléviseurs compatibles.

Si votre jeu prend en charge le rendu 1440p, vous pouvez profiter d’une sortie 1440p native sur votre écran.

Par ailleurs, si votre jeu propose une résolution native supérieure, comme la 4K, vous pouvez bénéficier d’un anticrénelage (anti-aliasing) amélioré grâce au suréchantillonnage vers la sortie 1440p.

Pour déterminer si votre périphérique HDMI est compatible, sélectionnez « Tester la sortie 1440p » dans le menu d’options « Écran et vidéo » des paramètres système. »

D’autres fonctionnalités ajoutées

La prise en charge de la résolution 1440p n’est pas la seule nouvelle fonctionnalité apportée par cette version bêta. Citons, entre autres, la possibilité « de créer des listes de jeux pour organiser vos jeux encore plus facilement » dans la Bibliothèque de jeux ; de demander « aux membres d’une Party de lancer le Partage d’écran pour regarder leur gameplay » ; « de comparer l’audio 3D et l’audio stéréo depuis un même écran, afin de choisir votre paramètre préféré ». La mise à jour simplifie également l’accès aux activités en cours via une mise en évidence de celles-ci « au sommet du portail des jeux ».

Crédit : Sony 20220623061556

Source : PlayStation.blog