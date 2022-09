Le Core i9-13900K se mesure une nouvelle fois au Core i9-12900K

Intel n’a toujours pas officialisé de processeurs Raptor Lake, mais les tests d’échantillon d’ingénierie s’enchaînent depuis plusieurs semaines. Le Core i9-13900K, déjà examiné par Extreme Player en juillet dernier, ressurgit, cette fois sous les projecteurs d’Erjin Homemade Taobao. La puce n’est toutefois pas dans son meilleur jour.

Crédit : Erjin Homemade Taobao

Le marquage du processeur est dissimulé, nous ne pouvons donc déterminer la révision. Le lancement des Core de 13e génération étant proche (mi-octobre), il est probable que la puce soit assez récente. Quoi qu’il en soit, cet exemplaire de Core i9-13900K a été confronté au Core i9-12900K sur divers benchmarks et jeux. Les deux processeurs prennent place sur une carte mère MSI Z690 Godlike. Refroidis par un kit AIO 360 mm, ils collaborent avec de la RAM DDR5-4800 et une carte graphique GeForce RTX 3090. Précisons que le Core Raptor Lake possède 8 P-cores et 16 E-cores, soit 24 cœurs / 32 threads ; le Core Alder Lake a 8 P-cores et 8 E-cores, soit 16 cœurs / 24 threads.

Résultats

Sous AIDA64, avec des fréquences fixées à 4,9 GHz et 5,2 GHz, le Core i3-13900K consomme moins et chauffe donc moins que son ancêtre.

Crédit : Erjin Homemade Taobao Crédit : Erjin Homemade Taobao

Cependant, dans Prime95, avec tous les P-cores à 5,2 GHz, la puce ne dissimule plus son appétit gargantuesque de watts : elle engloutit 378 W.

Crédit : Erjin Homemade Taobao

Viennent ensuite quelques tests Cinebench et CPU-Z. Sans surprise, le Raptor Lake, qui possède plus de cœurs, prend le large dans les tests multi-threadés. Le rapport de force s’inverse parfois en mono-cœur.

Crédit : Erjin Homemade Taobao Crédit : Erjin Homemade Taobao

Même constat dans les jeux en 1080p, avec des performances en demi-teintes pour le Core i9-13900K. Supposons un problème de pilotes.

Crédit : Erjin Homemade Taobao Crédit : Erjin Homemade Taobao

Intel devrait présenter des processeurs Raptor Lake le 27 septembre. Ces derniers seraient disponibles à partir du 20 octobre. Hier, une fuite a révélé une gamme Raptor Lake comportant 14 références. Il est cependant probable qu’au départ, l’entreprise ne propose que les meilleurs représentants de chaque série, à savoir les Core i9-13900K / Core i7-13700K / Core i5-13600K.

Source : Erjin Homemade Taobao (Bilibili) via Tom’s Hardware US