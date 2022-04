DeepCool présente son ventirad AK400

DeepCool lance un nouveau ventirad au format tour, l’AK400. C’est le petit frère d’un autre modèle au format double tour, l’AK620, dévoilé il y a quelques mois. Le premier affiche une capacité de dissipation thermique de 220 W, le second de 260 W.

AK400

L’AK400 a des dimensions de 127 × 97 × 155 mm et affiche 661 grammes sur la balance. Il possède quatre caloducs en cuivre de 6 mm de diamètre en contact direct avec le processeur. La tour d’ailettes en aluminium est ventilée par une turbine de 120 × 120 × 25 mm. Celle-ci a une vitesse de rotation comprise entre 500 et 1850 tr/min. Le débit d’air maximal est de 66,47 CFM, la pression statique maximale de 2,04 mmAq. Le volume sonore ne dépasse pas 29 dB(A). Enfin, DeepCool renseigne une durée de vie de 50 000 heures. Ce ventirad AK400 prend en charge les processeurs en socket Intel LGA1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 et AMD AM4. Son prix de vente recommandé est de 34,99 dollars. Une version blanche sera commercialisée à partir de juin 2022.

AK620

L’AK620 est logiquement plus imposant et lourd que l’AK400 : 129 × 138 × 160 mm pour un poids de 1456 grammes. Il hérite de six caloducs en cuivre, toujours de 6 mm de diamètre. Les deux ventilateurs de 120 x 120 x 25 mm conservent une vitesse de rotation comprise entre 500 et 1850 tr/min. Le débit d’air et la pression statique maximaux sont de respectivement 68,99 CFM et 2,19 mmAq ; le volume sonore n’excède pas 28 dB(A).

L’AK620 est compatible avec les sockets Intel LGA2066 / 2011-v3 / 2011 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 et AMD AM4. Le prix de vente recommandé est de 64,99 dollars.