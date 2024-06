Dell piraté, les données clients utilisées à des fins malveillantes

Des pirates ont eu accès à une base de données contenant les informations personnelles des clients du fabricant Dell. Ces données sont exploitées pour mener des campagnes de phishing et escroquer les utilisateurs.

Les données personnelles de 49 millions de clients du constructeur de matériel informatique américain Dell ont été mises en vente sur le dark web. Cela confirme ce dont on pouvait déjà se douter : Dell a été victime d’une cyberattaque, et ce sont ses clients qui en paient le prix. La marque admet que les noms, adresses physiques, coordonnées de contact et informations sur le matériel des commandes ont pu faire l’objet d’une fuite de données.

Des arnaques à partir des données clients

Les clients de Dell sont devenus la cible d’appels frauduleux d’escrocs prétendant appartenir à l’équipe d’assistance de Dell. Ils parviennent à afficher sur l’appareil des victimes un numéro qui peut sembler légitime pour rassurer leurs cibles. Étant donné qu’ils ont connaissance du nom, de l’adresse ou encore des commandes passées par le client, ce dernier peut être tenté d’accorder sa confiance à son interlocuteur.

L’objectif des malfaiteurs peut varier. Parfois, ils vont essayer de convaincre le client d’effectuer un paiement sous un quelconque prétexte. D’autres fois, ils peuvent inciter l’utilisateur à installer un logiciel malveillant sur leur ordinateur, souvent en expliquant que ledit programme permet de combler une faille de sécurité critique. Le logiciel en question cache bien sûr des malwares, qui peuvent voler les données de votre ordinateur ou bloquer votre appareil.

La meilleure arme : la prévention !

Il est important de se prémunir contre les fuites de données, qui peuvent vous causer bien des problèmes. La vigilance doit toujours être de mise sur le web. Veillez à ouvrir seulement des emails et des fichiers dont vous connaissez l’expéditeur, ne téléchargez pas de contenus sur des sites peu recommandables, activez l’authentification à deux facteurs (2FA) sur vos comptes quand elle est disponible et utilisez un gestionnaire de mots de passe pour sécuriser vos comptes.

