Der8auer examine un boîtier vendu 1899 euros

Dans une vidéo publiée récemment, l’overclockeur allemand Der8auer passe au crible un boîtier ; pas n’importe lequel, mais un boîtier signé Regner vendu pour la modique somme de 1899 euros. La raison de ce tarif exorbitant : la présence de deux radiateurs en aluminium dans chacun des panneaux latéraux et d’une pompe EKWB EK-Loop DDC 4.2 PWM.

Les radiateurs recouvrent l’intégralité de leur panneau. Ils ne sont pas directement surmontés par des ventilateurs. Le flux d’air est assuré par trois ventilateurs de 140 mm, plus précisément des modèles be quiet ! Silent Wings 3, situés à l’avant et à l’arrière du boîtier.

Carte mère E-ATX

Le châssis a des dimensions de 470 x 240 x 480 mm et pèse 21 kg. Il se destine à accueillir une carte mère au format E-ATX / ATX / Micro ATX / Mini ITX. Il propose deux emplacements 2,5 pouces et accepte une carte graphique de 34 cm de long. La connectique en façade se compose d’un port USB 3.0, d’un port USB Type-C et du jack audio.

Crédit : Regner

