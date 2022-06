Des cartes graphiques Intel Arc Pro A50/A40 pour stations de travail repérées

8 cœurs Xe (128 unités d’exécution / 1024 cœurs FP32) et 6 Go de VRAM.

Deux références Intel Arc inédites, repérées par momomo_us, ont fait leur apparition dans la base de données SiSoftware : les A40 et A50. Ce sont les premières cartes Pro desktop, mais pas les premières cartes Pro Arc Alchemist. En effet, début mai, Dell avait déjà listé une carte graphique Intel Arc Pro A40M.

La situation est un peu confuse étant donné que SiSoftware ne discrimine pas les deux références. Elles héritent à l’évidence d’un GPU ACM-G11 avec 8 cœurs Xe, soit 128 unités d’exécution / 1024 cœurs FP32. Les solutions auraient 6 Go de GDDR6 sur un bus de 96 bits. Ces spécifications sont également celles de l’Arc A380 desktop. La fréquence GPU est donnée à 2,45 GHz.

Quelles particularités ?

Pour l’instant, nous ne savons pas ce qui distinguera ces références Pro de leurs homologues grand public ; la seule certitude est qu’Intel semble prévoir des GPU Arc professionnels. Du côté d’AMD et de NVIDIA, les cartes Pro ont droit à certaines exclusivités : pilotes optimisés pour les logiciels professionnels, technologies spécifiques (technologies AMD Radeon PRO par exemple). Certains modèles embarquent également de la mémoire ECC. Le but est bien entendu de proposer des solutions plus adaptées aux stations de travail que ne le sont les GPU grand public ciblant plutôt les jeux.

Chez AMD, la série de cartes graphiques AMD Radeon PRO pour stations de travail la plus récente est la Radeon PRO Série W6000. Du côté de NVIDIA, les cartes graphiques pour stations de travail sont dispatchées dans les gammes NVIDIA RTX et NVIDIA Quadro.