Dell liste une carte graphique Intel Arc Pro A40M

Intel pourrait proposer des références Arc mobiles pour les stations de travail plus tôt que prévu. Dell, qui avait déjà référencé un PC Precision XX70 doté d’une carte graphique Arc Alchemist 370M Pro par le passé, mentionne désormais une inédite solution Arc Pro A40M. Avec cet ordinateur, les clients pourront choisir entre cette carte Intel ou la RTX A1000 de NVIDIA – ou se contenter de l’iGPU Iris Xe.

Les spécifications de l’Arc Pro A40M ne sont pas précisées. En revanche, on connaît celles de la RTX A1000 : c’est une carte graphique d’entrée de gamme ayant 2048 cœurs CUDA et 4 Go de GDDR6. En conséquence, on peut estimer que l’Arc Pro A40M hérite du GPU ACM-G11 plutôt que de l’ACM-G10 ; cette référence devrait être très proche des A350M et A370M.

Sept références Arc Alchemist desktop finalement ?

Troisième trimestre seulement pour les cartes desktop ?

Les plans d’Intel en matière de stations de travail restent flous pour l’instant. En principe, les solutions Arc destinées à ce segment doivent être commercialisées à partir du troisième trimestre 2022. Mais après tout, ce calendrier vaut peut-être uniquement pour les GPU desktop.

Arc Alchemist : désactiver l’Intel DTT booste fortement les performances dans les jeux