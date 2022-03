NVIDIA annonce sept nouvelles cartes graphiques RTX pour les professionnels

L’entreprise réorganise sa gamme RTX Axxx avec six références mobiles et une référence desktop.

À la GTC, les deux produits phares présentés par NVIDIA sont les GPU Hopper H100 et CPU Superchip Grace. Mais l’entreprise a également officialisée une flopée de nouveaux GPU NVIDIA RTX de la gamme pro. Il s’agit des RTX A5500, RTX A4500, RTX A3000 12 Go, RTX A2000 8 Go, RTX A1000 et RTX A500 pour les PC portables ; la RTX A5500 pour les PC fixes.

Cela n’apparait pas clairement dans le tableau, mais plusieurs de ces cartes graphiques en remplacent de précédentes. Nous détaillons les changements ci-dessous.

La RTX A5000 cède sa place à la RTX A5500

Commençons par évoquer la RTX A5500 desktop. Cela transparait à travers sa désignation, cette référence s’intercale entre les RTX A4500 et RTX A6000.

La RTX A5500 remplace en fait la RTX A5000, celle-ci ne figurant pas dans le tableau. Pas de changement du côté de la VRAM, la RTX A5500 conserve 24 Go de GDDR6 et bénéficie toujours d’une bande passante mémoire de 768 Go/s (bus de 384 bits et vitesse mémoire de 16 Gbit/s).

La RTX A5500 se distingue de la RTX A5000 par son nombre de cœurs bien plus élevé. Elle possède 80 multiprocesseurs de flux, soit 16 de plus que la RTX A5000. Le nombre de cœurs CUDA passe à 10 240, de cœurs RT à 80, de cœurs Tensor à 320 ; la RTX A5000 possède respectivement 8192, 64 et 256 de ces cœurs. Résultat, la RTX A5500 délivre 34,1 TFLOPS FP32, contre 27,77 TFLOPS pour la RTX A5000. C’est une hausse d’environ 23 %.

NVIDIA n’a pas précisé le TDP de cette référence. Elle se branche à un connecteur d’alimentation 8 broches. La carte mesure 267 mm, occupe deux slots, utilise une interface PCIe 4.0 x16. Elle propose quatre DisplayPort 1.4.

Six RTX Axxx mobiles

Du côté de la gamme mobile, NVIDIA dégaine donc six références.

Là encore, la RTX A5500 mobile remplace la RTX A5000. La première référence possède 58 SM contre 48 pour son ancêtre. Elle conserve 16 Go de GDDR6 à 16 Gbit/s sur un bus de 256 bits (bande passante de 512 Go/s).

La RTX A4500 évince pour sa part la RTX A4000, avec 46 SM au lieu de 40. Surtout, cette solution jouit d’une quantité de mémoire doublée : 16 Go au lieu de 8 Go.

Les RTX A3000 12 Go et RTX 2000 8 Go profitent d’une mise à niveau de la mémoire : la quantité est doublée et la vitesse augmentée (bande passante mémoire de 336 Go/s pour la RTX A3000 et de 224 Go/s pour la RTX 2000 ; 264 Go/s et 176 Go/s pour les anciens modèles dont la vitesse mémoire plafonne à 11 Gbit/s).

Enfin, les RTX A1000 et RTX A500 ne prennent pas la place d’autres cartes.

La carte graphique RTX A5500 desktop est disponible dès aujourd’hui. Les cartes mobiles seront lancées au fil du printemps (20 mars / 21 juin).