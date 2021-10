Des GeForce RTX 3050 / RTX 3050 Ti desktop en préparation ?

En l’état, l’offre de cartes graphiques desktop Ampere de NVIDIA se borne à la GeForce RTX 3060 tandis que la gamme mobile comprend des GeForce RTX 3050 Ti et RTX 3050. Jusqu’ici, NVIDIA était relativement tranquille sur l’entrée de gamme, mais les récentes Radeon RX 6600 XT et Radeon RX 6600 d’AMD pourraient potentiellement semer la zizanie. La dernière, lancée hier, s’oppose directement à la GeForce RTX 3060 sur un plan tarifaire, puisque les prix de vente recommandés des deux références, bien que très fictifs, sont quasiment les mêmes (339 euros pour la RX 6600, 335 euros pour la RTX 3060). Toujours est-il que selon des informations partagées par Kopite7kimi, NVIDIA préparerait des RTX 3050 Ti et RTX 3050 desktop.

Les données qu’il renseigne accorde un GPU GA106-150 à la version Ti contre GA107-350 à la RTX 3050. Concrètement, la première embarquerait 3072 cœurs CUDA, la seconde 2304 cœurs CUDA. Côté mémoire vidéo dédiée, il est question de 6 ou 12 Go pour la RTX 3050 Ti, de 4 ou 8 Go pour la RTX 3050. En revanche, si les rumeurs concernant des GeForce RTX 3000 Super et RTX 2060 12G évoquent un lancement en début d’année prochaine, Kopite7kimi ne fournit aucun indice sur ce point pour ces deux nouvelles venues.

Comparaison avec les Radeon RX 6600 / XT

Le site VideoCardz propose le tableau ci-dessous. Il rassemble les spécifications hypothétiques des RTX 3050 / Ti et les compare à celles, officielles, des Radeon RX 6600 XT et RX 6600. Nous avons également ajouté celles de la GeForce RTX 3060.