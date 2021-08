AMD Radeon RX 6600 XT : idéale pour le jeu Full HD

En pratique, Nvidia et AMD réservent un sort similaire à leur nouvelle génération de cartes graphiques Ampere et RDNA 2 : après avoir exploré le (très) haut de gamme, les deux constructeurs la déclinent à des modèles plus compacts et abordables. La Radeon RX 6600 XT (379 €) qui sort en ce 11 août 2021 succède ainsi aux Radeon RX 6900 XT (999 €), Radeon RX 6800 XT (660 €), Radeon RX 6800 (590 €) et Radeon RX 6700 XT (479 €).

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

Les prix de référence n’ont pas réellement de sens, depuis près d’un an, mais ils demeurent un point de comparaison utile entre les deux offres. Du côté de Nvidia, on recense désormais sept modèles autour de la même architecture : la GeForce RTX 3090 (1549 €), la GeForce RTX 3080 Ti (1199 €), la GeForce RTX 3080 (719 €), la GeForce RTX 3070 Ti (619 €), la GeForce RTX 3070 (519 €), la GeForce RTX 3060 Ti (419 €) et la GeForce RTX 3060 (335 €). Sur le papier, ce sont donc ces deux dernières références que la Radeon RX 6600 XT a en ligne de mire – même si, évidemment, aucun modèle du marché ne se débusque à de tels tarifs officiels. Les constructeurs comme les analystes se veulent toutefois rassurants quant à un retour à la normale, le cryptominage n’ayant plus réellement le vent en poupe et … l’offre venant à se diversifier, comme l’atteste la sortie du jour.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

Lors de sa présentation inaugurale, fin juillet, AMD avançait des performances 15 % supérieures à celles de la GeForce RTX 3060 « sur une gamme de titres populaires ». Pour rappel, celle-ci devançait la RTX 2060 Super de génération antérieure de 10 % environ en Full HD (1920 x 1080 pixels), tout en cédant une franche couchée à la RTX 3060 Ti (26%) et aux RTX 2070 Super et RTX 2080 Super.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

Les performances à la loupe

Crédit : Galaxie Media – Tom’s Hardware – Igor’s Lab

Pour alimenter sa nouvelle carte graphique, AMD décline son architecture RDNA 2 à un nouveau GPU, le Navi 23 XT toujours gravé en 7 nm. On l’avait déjà vu précédemment à l’œuvre dans l’offre professionnelle ou mobile, à travers les Radeon Pro W6600, Radeon RX6600M et Radeon Pro W6660M mais c’est la première fois qu’il est utilisé dans la famille gaming du constructeur. Le die mesure 237 mm² et intègre 11,06 milliards de transistors, une vraie cure d’amincissement par rapport au Navi 21 des RX 6800 à 6900 XT (520 mm² et 26,8 milliards de transistors), en attendant le futur Navi 24 promis pour une carte encore plus abordable.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

La Radeon RX 6600 XT et son GPU embarquent 32 unités de calcul, 2 048 processeurs de flux et 8 Go de mémoire GDDR6 sur un bus 128 bits associés à 32 Mo d’Infinity Cache, pour un TBP de 160 W. Le débit de la mémoire est de 16 Gbps, avec une bande passante totale de 256 Go/s. En théorie, le modèle de référence se voit cadencé entre 1968 MHz (base), 2359 MHz (en jeu) et 2589 MHz (boost) mais la référence MSI Gaming X que nous avons pu tester atteint des fréquences légèrement différentes, en oscillant unilatéralement entre 2428 MHz et 2607 MHz.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

Radeon RX 6600 XT Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6800 Radeon RX 6800 XT Radeon RX 6900 XT GPU Navi 23 Navi 22 Navi 21 Navi 21 Navi 21 Gravure 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Taille du die 237 mm² 336 mm² 520 mm² 520 mm² 520 mm² Nombre de transistors 11,06 milliards 17,2 milliards 26,8 milliards 26,8 milliards 26,8 milliards Compute Units 32 40 60 72 80 Stream Processors 2048 2560 3840 4608 5120 Fréquence (base/game) 1968 MHz / 2359 MHz 2321 MHz / 2424 MHz 1815 MHz 2015 MHz 2015 MHz Fréquence (boost) 2589 MHz 2581 MHz 2015 MHz 2250 MHz 2250 MHz Infinity Cache 32 Mo 96 Mo 128 Mo 128 Mo 128 Mo Mémoire 8 Go GDDR6 12 Go GDDR6 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6 Bus mémoire 128 bits 192 bits 256 bits 256 bits 256 bits Fréquence mémoire 16 Gbps 16 Gbps 16 Gbps 16 Gbps 16 Gbps Bande passante 256 Go/s 384 Go/s 512 Go/s 512 Go/s 512 Go/s TBP 160 W 230 W 250 W 300 W 300 W Prix 379 € 479 € 590 € 660 € 999 €

Du côté du format, la Radeon RX 6600 XT de MSI épouse un design double slot et mesure 277 x 130 x 51 mm, pour un poids plume de 886 grammes. Elle se voit alimentée par un connecteur d’alimentation classique de 8+6 broches et s’articule autour des deux ventilateurs axiaux classiques de la gamme, de 95 mm de diamètre. Mine de rien, c’est un centimètre de longueur de plus que le design de la Radeon RX 6700 XT que nous avions pu tester – AMD n’a toutefois pas publié de design de référence pour ce nouveau modèle et d’autres constructeurs partenaires sont susceptibles de commercialiser des modèles moins longs, nous vous renvoyons à notre listing complet de toutes les références du marché pour de plus amples détails à ce sujet. Du côté de la connectique, on retrouve l’assortiment classique d’un port HDMI 2.1 et de trois connecteurs DisplayPort.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

La Radeon RX 6600 XT profite évidemment de toutes les innovations technologiques de la génération RDNA2. À savoir, en premier lieu, la présence d’une unité d’accélération matérielle dédiée au ray-tracing par unité de calcul, le Ray Accelerator. Capable de traiter individuellement quatre intersections ray/box ou une intersection ray/triangle par cycle, elle offrirait des performances dix fois plus élevées qu’un calcul logiciel classique, selon AMD. C’est l’équivalent des RT Core de Nvidia, qui signent déjà leur seconde implémentation, dans la génération Ampere.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

La compatibilité avec DirectX 12 Ultimate est évidemment de la partie, avec ses quatre fonctionnalités de base : les Mesh Shaders, le Sampler Feedback, le Variable Rate Shading et, donc, le Ray Tracing. À la clé ? Une plus grande efficacité dans le calcul des rendus tout en tirant la qualité vers le haut, et globalement une meilleure gestion des échanges de données au sein du GPU.

Autre avantage de cette génération RDNA2 : la technologie Smart Access Memory (SAM), une amélioration de l’accès à la mémoire graphique par le processeur central. Concrètement, il s’agit de redimensionner l’adressage des ressources, à travers l’exploitation d’une caractéristique du standard PCI-Express. Le canal CPU-GPU peut ainsi accéder directement à la totalité de la mémoire graphique, sans passer par des solutions logicielles et sans se heurter à la limite précédente de 256 Mo.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

Comme pour nos tests des GeForce RTX Ampere et des précédentes Radeon RX de génération RDNA2, nous avons mesuré les performances de la Radeon RX 6600 XT en partenariat avec Igor Wallossek, du site Igor’s Lab. Pour tester en particulier l’apport de la technologie SAM, la plate-forme de référence s’articule autour d’un processeur AMD Ryzen 9 5900X, couplé à une carte mère MSI MEG X570 Godlike, avec deux barrettes de 16 Go de mémoire DDR4-4000 Corsair Vengeance RGB Pro (CL18-22-22-42), un SSD Gigabyte Aorus NVMe Gen4 de 2 To, un second SSD Toshiba R500 de 1 To et une alimentation Be Quiet! Dark Power Pro 12 1200 W, dans un boîtier Raijintek Paean. Du côté du refroidissement, nous avons fait appel à un système de watercooling composé d’un Alphacool Eisworlf et d’un Eisblock XPX Pro.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

Notre panel de test viendra évidemment opposer la Radeon RX 6600 XT aux récents modèles de même génération, mais aussi à des cartes issues de la génération précédente d’AMD et de Nvidia, à savoir les Radeon RX 5700 XT et les GeForce RTX 2070 et 2080 Super. Nous testons la Radeon RX 6600 XT de MSI sur dix jeux récents : six en DirectX 12, un en DirectX 11 et trois reposant sur l’API Vulkan. Les tests ont été réalisés dans les définitions Full HD et WQHD, avec les réglages les plus élevés possibles.

Crédit : Galaxie Media / Igor Wallossek

Les performances en Full HD (1 920 x 1 080 pixels)

Face à notre panel de jeu, en Full HD et en rasterization pure, la Radeon RX 6600 XT offre des performances 9 % supérieures à celles de la GeForce RTX 3060. Elle devance même d’une courte tête la GeForce RTX 2070 Super de génération précédente (+1,9 %). Elle se fait en revanche franchement dominer par la GeForce RTX 3060 Ti, supérieure de 13,8 %, et l’écart se creuse davantage avec la Radeon RX 6700 XT qui lui est immédiatement supérieure dans le catalogue d’AMD (+22,6 %). En clair, il y a encore de la place pour une hypothétique Radeon RX 6700, qui se positionnerait comme un vrai compromis. En Full HD et sur les dix jeux auxquels nous l’avons soumise, la Radeon RX 6600 XT maintient toutefois en toutes circonstances près de 100 images par seconde.

Si l’on calcule les performances en Full HD de la Radeon RX 6600 XT en nous servant de la GeForce RTX 3060 en guise de mètre-étalon, le classement nous apparaît plus clairement.

Les performances en Quad HD (2 560 x 1 440 pixels)

Si l’on monte en définition, pour étudier le QHD (2560 x 1440 pixels), la Radeon RX 6600 XT tient toujours la route mais s’inscrit dans un classement légèrement aménagé. Elle devance cette fois la GeForce RTX 3060 de 5 % seulement, et la GeForce RTX 2070 Super la surpasse d’une courte tête (+ 2,9 %). En revanche, la Radeon RX 6700 XT marque plus clairement la différence avec des performances 29,8 % supérieures. La GeForce RTX 3060 Ti accentue elle aussi l’écart, avec des performances 21,4 % supérieures.

Là encore, en convertissant les résultats précédents en utilisant la GeForce RTX 3060 en guise de référence, le classement nous apparaît plus distinctement. En QHD, la Radeon RX 6600 XT cède davantage de terrain face aux modèles qui lui sont immédiatement supérieurs, et même les GPU Turing la devancent d’une franche tête : à plus de 80 FPS en moyenne, elle reste toutefois parfaitement exploitable dans cette définition mais son positionnement est plus clair – elle est donc destinée au jeu Full HD avant tout, et vous auriez intérêt à vous tourner vers une autre référence si vous convoitez avant tout le jeu en Quad HD.

La consommation électrique et l’efficacité énergétique

Avec un TBP de 160 watts, soit la bagatelle de 70 watts de moins que la Radeon RX 6700 XT qui se positionne immédiatement au-dessus dans la même famille de cartes graphiques, la Radeon RX 6600 XT renvoie l’image d’une carte au faible appétit énergivore.

Cela se confirme dans nos tests : la Radeon RX 6600 XT est tout simplement la carte la moins gourmande de notre comparatif, avec 155,7 W engloutis en moyenne en Full HD. C’est un résultat 6,3 % supérieur à celui de la GeForce RTX 3060, pourtant déjà bonne élève en la matière … et 33,8 % moins énergivore que la RX 6700 XT. La GeForce RTX 3060 Ti cède également du terrain, et consomme en moyenne 24 % d’énergie en plus, en Full HD.

Rapportés au nombre de watts consommés par IPS, ces résultats perdent à peine de leur superbe, en Full HD. La Radeon RX 6600 XT se fait tout juste détrôner par la (bien plus onéreuse) Radeon RX 6800 (+10 %) mais rafle la médaille d’argent de la catégorie. La GeForce RTX 3060 est 15,6 % moins efficace énergétiquement, et même la RTX 3060 Ti est derrière, à 8,8 %.

En QHD (2560 x 1440 pixels), la Radeon RX 6600 XT est le meilleur élève là aussi, avec une consommation brute de 163,2 watts en moyenne. C’est un résultat inférieur de 4,1 % par rapport à la GeForce RTX 3060 et de 21,1 % vis-à-vis de la GeForce RTX 3060 Ti.

Mais c’est surtout en le rapportant au nombre d’images générées par seconde que cette valeur prend du sens. Moins à l’aise dans cette définition, la Radeon RX 6600 XT cède du terrain : elle se fait devancer de 21,1 % par la Radeon RX 6800 en matière d’efficacité énergétique et fait jeu égal avec la GeForce RTX 3060 Ti. Elle reste en revanche 9,2 % plus efficace que la GeForce RTX 3060.

Les nuisances sonores et la chauffe

En matière de nuisances sonores, la Radeon RX 6600 XT est tout aussi convaincante et sait se montrer discrète. Nous avons mesuré le bruit dégagé par ses ventilateurs en laboratoire, lors d’une session de The Witcher 3 en Full HD, avec des résultats vraiment satisfaisants : 32,8 dB(A), contre 33,9 dB(A) pour la RX 6700 XT et 32,5 dB(A) pour la GeForce RTX 3060 Ti, une différence quasi-imperceptible. La GeForce RTX 3060 fait légèrement mieux encore, avec 31,4 dB(A) mesurés en jeu, mais tous ces modèles évoluent dans un mouchoir de poche et s’imposent comme les plus silencieux du marché.

Crédit : Galaxie Media – Tom’s Hardware – Igor’s Lab

Même constat du côté des températures, tout aussi maîtrisées. Dans les mêmes conditions, la Radeon RX 6600 XT est mesurée à 59,1°C à son point le plus chaud, en pleine partie, contre 67°C pour la GeForce RTX 3060, 61,7°C pour la GeForce RTX 3060 Ti et 70°C pour la Radeon RX 6700 XT.

Crédit : Galaxie Media – Tom’s Hardware – Igor’s Lab

En conclusion

Une excellente solution pour jouer en Full HD, tout en profitant de technologies modernes de ray-tracing et surtout d’une consommation et de nuisances sonores parfaitement maîtrisées : tel est le sentiment qui prédomine à l’issue de l’examen de la Radeon RX 6600 XT signée MSI. En attendant un imminent comparatif plus précis sur ces résultats en ray-tracing, la nouvelle carte d’AMD nous apparaît comme plus séduisante que la GeForce RTX 3060 (+9%) si vous convoitez une telle définition. Et ce, pour 30 à 40 euros de plus si tant est que les tarifs officiels soient respectés.

En revanche, la carte montre davantage ses limites en QHD, où elle cède du terrain par rapport à l’offre de Nvidia (+21,4 % pour la GeForce RTX 3060 Ti) ou au modèle qui lui est immédiatement supérieur dans le catalogue d’AMD, la Radeon RX 6700 XT (+29,8 %). Le modèle spécifique signé MSI n’est pas non plus ultra-compact pour autant, et la GeForce RTX 3060 Ti officielle la raccourcit de 3,5 cm environ.

Mais si vous convoitez avant tout une carte pour le jeu Full HD, et si vous parvenez à la débusquer peu ou prou au tarif officiellement annoncé, la Radeon RX 6600 XT est l’une des meilleures références du moment. Vous privilégierez la GeForce RTX 3060 Ti pour profiter d’une plus grande versatilité, dans le cas d’un changement imminent de moniteur par exemple (+ 40 euros officiellement seulement) … ou vous patienterez pour une hypothétique Radeon RX 6700 qui pourrait bien se révéler le compromis idéal.