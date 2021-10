Des RTX 3090 Super et RTX 2060 12G lancées en janvier prochain ?

NVIDIA se fait discret sur le marché des cartes graphiques depuis quelques semaines : la dernière RTX 3000 en date, la GeForce RTX 3070 Ti, remonte à juin. Mais selon de précédentes informations, l’entreprise préparerait de nouveaux modèles pour le début d’année prochaine, une période qui coïncidera avec le lancement des GPU Alchemist d’Intel. Du côté de NVIDIA, il faudrait s’attendre à des RTX 3000 Super ainsi qu’à un retour de la RTX 2060 mais avec 12 Go de GDDR6.

Le compte Twitter d’un certain hongxing2020, une source que nous ne connaissons pas mais dont les propos sont relayés par des sites comme VideoCardz et TechPowerUp, a avancé une échéance précise pour trois modèles : janvier 2022. Selon ce compte, la RTX 3090 Super débarquerait à cette période, accompagnée d’une RTX 3070 Ti munie de 16 Go de GDDR6 ou GDDR6X (la RTX 3070 Ti telle que nous la connaissons possède 8 Go de mémoire GDDR6X) et d’une RTX 2060 à 12 Go. Les spécifications possibles des références Super ont été dévoilées le mois dernier, tout comme celles de la RTX 2060. Il n’y a pas de nouvelles données les concernant. En revanche, c’est la première mention d’une RTX 3070 Ti dopée en VRAM.

HP liste un PC tout-en-un équipé d’une GeForce RTX 3080 Super

Une gamme RTX 3000 à rallonge

Afin d’y voir un peu plus clair dans toutes ces spéculations, le site VideoCardz propose le tableau suivant. En fonction des références, les différences se matérialisent par plus de cœurs CUDA ou plus de VRAM ; celles affublées d’un astérisque n’ont pour l’instant rien d’officiel. Maintenant, dans un contexte où l’offre peine à satisfaire la demande, vous admettrez qu’il serait un peu surprenant que NVIDIA dégaine autant de modèles, d’ailleurs souvent assez proches en matière de spécifications.