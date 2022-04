Des nouvelles de Teardown, le jeu en voxel avec des environnements intégralement destructibles

En 2019 et 2020, nous vous avions publié plusieurs articles sur un jeu de destruction en voxel baptisé Teardown. Depuis, ce titre s’est frayé un chemin sur Steam ; la plateforme de Valve l’a accueilli en octobre 2020. Il est toujours en accès anticipé, mais doit sortir en version stable à la fin du mois. Teardown est essentiellement un jeu sandbox (bac à sable). Il supporte les mods. L’un d’eux, proposé par le moddeur DimaK007 et titré Destructible Robots, propose d’affronter des robots.

La vidéo ci-dessus, publiée sur la chaîne Random Madness, donne un aperçu de la proposition. Elle met l’accent sur les environnements destructibles et la localisation des dégâts. Le descriptif du mod précise notamment que les robots subissent des dégâts en tombant, qu’il est possible de modifier leur comportement, que les robots sans arme fuient le joueur. Ce mod Desctructible Robots pèse 1,702 Mo ; il est disponible sur le Steam Workshop.

Pour en revenir à Teardown, il est édité et développé par Tuxedo Labs. Voici son descriptif : « Préparez le casse parfait dans ce monde en voxel entièrement destructible. Démolissez les murs avec des véhicules ou des explosifs pour créer des raccourcis. Empilez des objets pour atteindre plus haut. Utilisez l’environnement à votre avantage de la manière la plus créative qui soit ».

La configuration minimale renseigne un processeur quad-core, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 ou équivalent AMD avec 3 Go de VRAM, 4 Go de RAM. Le jeu occupe 4 Go d’espace disque et fonctionne sous Windows 7 64 bits ou version plus récente.

La configuration recommandée préconise un processeur Intel Core i7, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1080 ou équivalent AMD avec 8 Go de VRAM, toujours 4 Go de RAM.

Vous pouvez acheter Teardown sur Steam au prix de 20 euros.

Source : DSOGaming