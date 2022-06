Des remakes UE 5 de Silent Hill, Harry Potter et Zelda Wind Waker réalisés par des fans

Depuis son lancement en accès anticipé puis en version stable en avril dernier, l’Unreal Engine 5 sert de terrain de jeu à de nombreux développeurs, professionnels comme amateurs. Certains d’entre eux utilisent le moteur d’Epic Games pour recréer d’anciens titres. Ces derniers mois, nous avons notamment eu le loisir d’admirer le village de Rivebois de Skyrim érigé dans l’Unreal Engine 5, de découvrir un superbe remake de The Simpsons : Hit and Run ou encore de Zelda Ocarina of Time. Les créations sont légion et forcément de qualité souvent inégale. En voici quelques unes qui nous semblent dignes d’intérêt, notamment parce qu’elles comprennent des éléments de gameplay et ne sont pas de simples cinématiques ; elles proviennent de différentes chaînes YouTube.

La première vidéo montre un niveau de Silent Hill ; celui de la Midwich Elementary School. Elle est proposée par la chaîne Codeless Games.

Publiée sur la chaîne Danimoreno 3d, la seconde vidéo nous plonge de l’univers imaginé par JK Rowling à travers le jeu Harry Potter et la Chambre des secrets ; un titre paru en 2002.

Enfin, la troisième séquence montre un remake de Zelda Wind Waker initié par l’auteur de la chaîne Ustudio gaming.

Unreal Engine 5 : 40 environnements créés en quelques jours par Quixel en vidéo

Unreal Engine 5

Comme mentionné en début d’article, l’Unreal Engine 5 est sorti de son accès anticipé en avril dernier. Pour l’occasion, Epic Games avait lancé la démo The Matrix Awakens sur PC. Pour les développeurs, le studio propose un Lyra Starter Game. Dans la lignée de ShooterGame pour l’Unreal Engine 4, cette base sert aux développeurs à se faire la main.

« Lyra Starter Game est un nouveau projet d’exemple de jeu publié avec UE5. Ce jeu de démarrage est construit parallèlement au développement d’Unreal Engine ; il s’agira d’un projet évolutif qui continuera d’être mis à niveau dans les prochaines versions afin de démontrer nos dernières meilleures pratiques pour la création de jeux dans UE5. Bien que l’ensemble des fonctionnalités proposées ne constitue qu’un noyau de base, ce jeu est conçu comme un excellent point de départ pour les développeurs de jeux qui souhaitent créer de nouveaux projets, ainsi que comme une ressource d’apprentissage pratique […] ».

Source : DSOGaming