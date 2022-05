Unreal Engine 5 : Quixel publie une vidéo montrant 40 environnements créés en quelques jours

Les vidéos mettant en avant les capacités du moteur Unreal Engine 5 ne manquent pas et nous en avons relayé un certain nombre ; citons un remake 4K de Zelda Ocarina of Time ou de The Simpsons : Hit and Run. En voici une autre ; elle émane du studio Quixel. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, et pour cause. Le studio nous avait gratifiés d’une impressionnante démo sous Unreal Engine 4 titrée Rebirth. Il a surtout été racheté par Epic Games en novembre 2019, permettant à la société de mettre la main sur les ressources Megascans.

La vidéo ci-dessus s’inscrit dans le cadre d’un projet appelé « Ninety Days ». Pour la faire courte, le studio explique dans un article que ses équipes ont créé plus de 40 environnements en seulement quelques jours ; met désormais les créateurs au défi de faire de même.

Les explications du studio

La version moins courte :

« Il y a plusieurs années, lors des premiers jours de Quixel, nous avons eu une intuition : si nous parvenons à faire des Quixel Megascans ce que nous envisageons, la création de contenu 3D de haute qualité devrait prendre une fraction du temps qu’il faut actuellement : des jours, voire des heures, plutôt que des semaines ou des mois.

Avance rapide jusqu’en 2022 et l’arrivée d’Unreal Engine 5. Nous voulions voir ce qu’il était possible de faire en associant l’outil de 3D en temps réel le plus ouvert et le plus avancé au monde [l’Unreal Engine 5] aux Megascans Quixel, ainsi qu’à des ressources provenant de Sketchfab et du marché Unreal Engine. Nous nous sommes donc lancé un défi, un projet que nous avons appelé « Ninety Days ».

Le projet Ninety Days a démarré avec trois artistes et un concept simple : créer quelque chose de beau et d’inspirant, le réaliser en temps réel et, si possible, construire chaque environnement en trois jours seulement.

Au fur et à mesure que l’équipe prenait de l’ampleur, nous avons invité une poignée d’artistes supplémentaires de l’intérieur d’Epic à nous rejoindre, tous issus de disciplines complètement différentes. […] Nous voulions savoir si ce que nous faisions était vraiment « facile ».

La réponse à cette question peut être différente pour chacun, mais ce que nous avons rapidement découvert, c’est qu’avec Unreal Engine 5 et Quixel Megascans, créer du contenu de haute qualité est plus facile et plus rapide que jamais […].

Bien qu’il s’agissait à l’origine d’une expérience amusante et d’une occasion d’acquérir une expérience pratique de l’Unreal Engine 5, ce que notre petite équipe a pu accomplir a dépassé de loin nos attentes les plus folles, en créant plus de 40 environnements étonnants et distincts en quelques jours seulement, ce qui aurait été inimaginable il y a seulement quelques années.

Nous sommes sortis de ce projet non seulement avec une meilleure compréhension de l’écosystème Unreal Engine, mais aussi remplis d’enthousiasme, à la fois pour ce que nous avons réussi à construire et pour ce que l’avenir nous réserve. Si c’est ce que nous pouvons réaliser en quelques jours seulement, nous sommes impatients de voir ce que des créateurs talentueux comme vous vont créer dans les 90 prochains jours et les années à venir. »

Source : Quixel