Le village de Rivebois de Skyrim érigé dans l’Unreal Engine 5

De nombreux développeurs se familiarisent avec l’Unreal Engine 5, disponible depuis quelques mois, et certains rendent leurs réalisations publiques. Parmi les plus impressionnantes que nous avons relayées, citons le remake de The Simpsons : Hit and Run, celui de Zelda Ocarina of Time, et enfin la recréation de plusieurs zones issues du jeu The Elder Scrolls IV : Oblivion. Voici deux autres projets qui s’inspirent pour leur part de Skyrim et de Half-Life 2.

Commençons par Skyrim. Les vidéos ci-dessus sont l’œuvre de Christian Gomm, un membre du studio islandais Myrkur Game. Il avait d’ailleurs déjà fait une incursion en Bordeciel en juillet dernier afin d’y rebâtir la tour de guet ouest. Si vous avez déjà joué au titre de Bethesda, maintes fois réédité, vous aurez très certainement reconnu ici le village de Rivebois. L’auteur estime que la qualité de ses vidéos n’est pas excellente. Pour palier cette faiblesse, il fournit les quelques captures d’écran ci-dessous qu’il juge plus représentatives.

Il écrit : « C’est un environnement que j’ai utilisé pour travailler sur la photogrammétrie. Il contient un mélange de mes propres assets, matériaux photoscannés et megascans. J’ai réalisé les pins en utilisant Speed Tree tandis que les épicéas proviennent d’un pack d’assets d’Unreal Market. La plus grande partie de l’environnement a été réalisée en quelques jours, mais je l’ai lentement complétée au fur et à mesure que je créais de nouveaux photoscans […]. Presque tous les éléments de la scène sont élaborés à partir de Nanite et leur nombre de polygones varie entre 100 000 et 15 millions ».

Un Half-Life 2 bien moins convaincant

Dans un tout autre genre, deux individus travaillent sur un remake de Half-Life 2 dans l’Unreal Engine 5 appelé projet Freeman. Leur ambition : obtenir l’accord de Valve pour proposer une versons de Half-Life 2 complètement modernisée. Une ambition qui nous paraît à la fois très optimiste et un peu mégalomane, surtout avec un effectif aussi réduit. D’autant plus que la séquence ci-dessous, publiée pour légitimer cette prétention, semble bien plus se rapprocher d’une ébauche réalisée à la va-vite que d’un travail consciencieux de plusieurs mois. L’avenir nous donnera peut-être tort mais en l’état, nous vous déconseillons donc d’apporter le soutien réclamé dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez découvrir un remake de Half-Life 2 à la fois plus consistant et qualitatif, mais sous Unreal Engine 4, dans une précédente actu.

