Des RTX 3060 proposées à moins de 230 euros en Chine

En Chine, le gouvernement a récemment pris des mesures visant à réprimer l’utilisation des cryptomonnaies et restreindre leur minage. En conséquence, certains mineurs s’exilent vers des contrées plus tolérantes, tandis que d’autres décident de se débarrasser de leur stock de cartes graphiques ou de PC portables acquis pour cette activité. La bonne nouvelle pour les joueurs chinois, c’est que l’afflux de vendeurs et la baisse du nombre d’acheteurs ramènent le prix des cartes à des niveaux très bas.

Selon un rapport de HKEPC, un vendeur a proposé 200 unités de Geforce RTX 3060 et RTX 3060 Ti à des tarifs de 293 et 370 dollars respectivement l’unité (soit environ 245 et 310 euros environ) ; un autre a proposé une centaine de GeForce RTX 3070 à 400 dollars chacune (environ 340 euros). Surtout, malgré ces tarifs inespérés il y a encore quelques semaines, ces cartes d’occasion ne trouveraient pas toujours preneurs selon The Block. Le média donne l’exemple d’un vendeur contraint de rabaisser le prix de son stock de RTX 3060 à 1760 yuans, ce qui équivaut à 228 euros ; quant aux PC portables équipés de la même référence, un propriétaire brade les siens à 6850 yuans (890 euros).

Une rentrée sous de meilleurs auspices ?

En France, les prix des cartes graphiques restent nettement supérieurs à ceux annoncés par AMD et NVIDIA ; ils sont toutefois moins élevés qu’au cours des mois précédents. Une RTX 3060 se négocie entre 550 et 700 euros environ, même si les stocks recommencent à manquer. La tendance mondiale est en tout cas à la baisse. En Allemagne, 3DCenter a montré que les tarifs des cartes graphiques étaient à leur plus bas niveau depuis février. Bref, restons prudents, mais il y a peut-être enfin une petite lueur d’espoir pour les joueurs en quête d’un GPU.