Le prix des cartes graphiques à son plus bas niveau depuis février en Allemagne

Vous vous en êtes sans doute aperçu en visitant les sites des détaillants, la disponibilité des cartes graphiques est meilleure qu’il y a quelques semaines. Et si les tarifs restent encore largement supérieurs à ceux recommandés, la tendance est à la baisse depuis mai, comme en témoigne le diagramme élaboré par 3DCenter ; les prévisions d’ASRock, qui avait anticipé ce phénomène, semblent donc se confirmer.

Le site compile les prix de vente des cartes graphiques AMD RX 6900 XT, RX 6800 XT, RX 6800 RX 6700 XT / NVIDIA RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090 pratiqués chez une dizaine de revendeurs outre-Rhin et ce, depuis plusieurs mois. Actuellement, les GPU susmentionnés se négocient en moyenne à des tarifs 53 % plus élevés que ceux préconisés par NVIDIA et AMD. Un surcoût encore conséquent certes, mais qui n’avait plus été aussi bas depuis février ; en mai, il atteignait 304 % pour les cartes graphiques NVIDIA (100 % étant le MSRP) !

L’évolution des GPU AMD et NVIDIA sur une période de 10 ans modélisée

Enfin un peu de stock pour quelques références

Malgré tout, les fourchettes de prix restent très larges : de 799 euros à 1490 euros par exemple pour une RTX 3070. Vous pouvez effectivement acquérir cette référence contre environ 1000 euros sur un site comme LDLC. Autre exemple : 3DCenter donne des prix compris entre 714 et 962 euros pour une Radeon RX 6700 XT ; les modèles disponibles se négocient environ 900 euros chez LDLC.