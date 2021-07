La Radeon RX 6600 XT serait 5 % plus performante que la GTX 1080 Ti et arriverait en août

Nous avons aperçu une photo de la Radeon RX 6600 XT d’AMD il y a quelques jours ; elle débarquerait dès août. C’est ce qu’affirment les Youtubeurs Coreteks et Moore’s Law is Dead dans de récentes vidéos. Le prix de vente recommandé s’élèverait à 399 dollars, soit 80 dollars de moins que celui de la RX 6700 XT (affichée par AMD à 479 dollars / 479 euros). Ainsi, en suivant le même schéma, à 399 euros, la nouvelle venue s’intercalerait entre la RTX 3060 Ti (419 euros) et la RTX 3060 (335 euros) ; plus proche de la première que de la seconde.

Par ailleurs, selon le Coreteks, cette Radeon RX 6600 XT n’arriverait sur le marché que sous la forme de cartes personnalisées, par l’intermédiaire des partenaires AIB de la société ; il n’y aurait pas de modèle de référence (MBA pour Made by AMD). Par conséquent le visuel mentionné en début d’article ne vaudrait qu’à des fins promotionnels.

Le prix des cartes graphiques à son plus bas niveau depuis février en Allemagne

8 Go de GDDR6

Au niveau des spécifications, la Radeon RX 6600 XT hériterait d’un GPU Navi 23 XT, toujours gravé en 7 nm, avec 2048 processeurs de flux. Elle bénéficierait de 8 Go de GDDR6 à 16 Gbit/s sur une bus de 128 bits, associé à 32 Mo d’Infinity Cache. La bande passante mémoire atteindrait 256 Go/s. Selon Coreteks, cette RX 6600 XT s’avérerait environ 5 % plus performante que les RX 5700 XT et GTX 1080 Ti. Ces prévisions la rendraient adaptée pour du 1080p ou du 1440p avec un coup de pouce du FSR.

Notez qu’une RX 6600 semble aussi dans les cartons. Celle-ci s’armerait sans doute d’un GPU Navi 23 XL avec 1792 processeurs de flux. Certains suggèrent que la quantité de VRAM pourrait descendre à 4 Go pour l’une des deux variantes, mais ce point reste à confirmer. En effet, une si faible quantité de VRAM en 2021 semble très hasardeux, surtout venant d’une société qui déclarait il y a plus d’un an déjà que les cartes graphiques avec 4 Go de VRAM appartenaient au passé.

