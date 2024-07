“Design Intelligence” de Squarespace : l’IA au service de la création de votre site web

Découvrir Design Intelligence de Squarespace avec le code TOMSHARDWARE10

La création de sites web a toujours été une tâche complexe, nécessitant à la fois des compétences techniques et un sens aigu du design. Squarespace, un acteur majeur dans le domaine de la création de sites web, a récemment lancé une fonctionnalité innovante appelée “Design Intelligence”. Intégrée dans son système de conception Fluid Engine, cette fonctionnalité utilise l’intelligence artificielle (IA) pour rendre la création de sites web plus accessible, rapide et personnalisée.

Une IA pour une conception simplifiée de votre site web

Avec Design Intelligence de Squarespace, l’IA peut analyser les informations fournies par l’utilisateur, telles que le type de site, les objectifs et les préférences esthétiques, pour proposer des modèles et des mises en page adaptées. Cette approche permet de gagner du temps tout en assurant que le design final reflète fidèlement l’identité de la marque de l’utilisateur.

L’un des principaux atouts de cette fonctionnalité est son éditeur de type “glisser-déposer” amélioré par l’IA. Les utilisateurs peuvent déplacer et ajuster des éléments tels que des textes, images et vidéos, tandis que l’IA assure que le design global reste cohérent et esthétiquement plaisant. Cette combinaison de flexibilité et d’automatisation rend la création de sites web beaucoup plus intuitive et rapide, même pour ceux qui n’ont pas d’expérience en design.

Un autre aspect clé de Design Intelligence est la gestion du contenu et du branding. L’IA aide à générer des contenus qui reflètent la marque de l’utilisateur en intégrant des détails spécifiques et un ton adapté. Par exemple, en fournissant une description de son site ou de son entreprise et en choisissant un ton de voix, l’utilisateur peut obtenir des suggestions de contenu parfaitement alignées avec son identité de marque. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d’assurer une cohérence dans tous les aspects du site, du texte aux descriptions de produits et des campagnes par e-mail.

En prime, Squarespace propose une gamme d’outils IA pour assister les utilisateurs dans chaque étape de la création de leur site web. Parmi eux, le générateur de contenu rédactionnel qui crée des textes en fonction des instructions de l’utilisateur, des générateurs de descriptions de produits et d’e-mails, ainsi que des outils pour l’optimisation SEO et la création de propositions commerciales. Ces outils permettent non seulement de réduire la charge de travail mais aussi d’améliorer la qualité et l’efficacité du contenu généré.

Finalement, l’objectif de Squarespace avec Design Intelligence n’est pas de remplacer la créativité humaine mais de l’amplifier. L’IA offre des recommandations et des suggestions basées sur des décennies d’expertise en design, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur les aspects créatifs et stratégiques de leur projet. En combinant la puissance de l’IA avec la touche personnelle des utilisateurs, Squarespace assure que chaque site web est unique et parfaitement adapté aux besoins de son créateur.

Créez votre site web avec Design Intelligence chez Squarespace avec le code TOMSHARDWARE10

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Squarespace.