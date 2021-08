Diablo 2 Resurrected : une bêta ouverte du 20 au 23 août

Nul doute que beaucoup d’amateurs de Hack ‘n’ slash attendent de souris ferme Diablo II Resurrected. Cette version remasterisée du célèbre Diablo II paraîtra officiellement le 23 septembre prochain. Afin de combler les plus impatients, Blizzard organisera deux bêtas ce mois-ci.

La première débutera vendredi 13 août à 19 heures et se prolongera jusqu’au mardi 17 août même heure ; elle ne sera accessible qu’aux joueurs ayant précommandé le jeu. Blizzard doit autoriser le préchargement dans le courant de la journée. Pour ceux qui n’ont pas encore sorti la carte bleue et seraient toujours hésitants, le studio proposera une bêta ouverte du vendredi 20 août au lundi 23 août, toujours avec les mêmes horaires d’ouverture / fermeture. Les préchargements seront autorisés dès le 18 août sur PC. Concernant le contenu, ces bêtas donneront accès aux Actes I et II uniquement. Les joueurs pourront les parcourir aux commandes d’un Barbare, d’une Amazone, d’une Sorcière, d’un Paladin ou d’un Druide. Les Assassin et Nécromancien n’entreront en scène qu’à la sortie du jeu.

Diablo II Resurrected se confronte à Diablo II

Coopération jusqu’à 8 joueurs

Au sujet des configurations minimales et recommandées pour jouer à ce Diablo II Resurrected sur PC, Blizzard les a communiquées en février dernier ; vous pouvez les retrouver dans cet article.

Selon le studio, cette version profite de « graphismes remasterisés en définition ultra élevée 4k (2160p) sur PC » ; les nostalgiques pourront néanmoins « profitez du Diablo II d’origine, à l’ancienne, d’un simple clic grâce au bouton classique ». Blizzard a procédé à d’autres ajustements, notamment en proposant une « interface utilisateur révisée », un coffre agrandi ou encore une fonctionnalité de coopération jusqu’à 8 joueurs.

Enfin, précisons que Diablo II Resurrected est attendu sur PC mais aussi sur consoles : Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 et PlayStation 5, ainsi que Nintendo Switch.