Diablo IV montre une dizaine de minutes de gameplay

Les fans de la licence Diablo patientent avec Diablo II Resurrected depuis septembre dernier, mais le prochain titre phare de la franchise est bien sûr Diablo IV. Officialisé lors de la BlizzCon 2019, soit en novembre 2019, le jeu est toujours en phase de déploiement et n’a pas de date de sortie connue. Pire : les développeurs ont annoncé il y a quelques semaines que leur Diablo IV n’arriverait finalement pas en 2022 mais en 2023, au plus tôt. Malgré ce report, GameSpot a diffusé une séquence de gameplay d’une dizaine de minutes basée sur la version Pre-Alpha du titre de Blizzard.

Selon son descriptif, cette vidéo permet de découvrir « les différentes capacités des personnages, les différences d’animation en combat, les effets de lumière, les effets de ‘buff’… ».

Lilith de retour en 2023

Ce Diablo IV ne proposera pas de mode hors ligne et nécessitera donc une connexion permanente. En outre, il intégrera des micro-transactions, bien qu’uniquement cosmétiques (en principe). Enfin, le cross-play entre toutes les plateformes est envisagé.

Blizzard présente l’histoire du jeu et l’expérience en ces termes : « Un rituel démoniaque a invoqué Lilith en Sanctuaire après des éons d’exil. Son retour marque le début d’une ère de ténèbres et de malheur. Massacrez un nombre infini de démons. Personnalisez votre expérience de jeu avec les talents, les points de compétence, les runes et les butins légendaires. Explorez les donjons aléatoires d’un monde ouvert et dynamique. Survivez et triomphez des ténèbres… ou tombez dans l’oubli le plus profond ».

Vidéo : un affrontement de gros Boss en coopération sur Diablo IV