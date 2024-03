Diablo 4 : histoire, moteur, gameplay, tout savoir sur le hack ‘n’ slash de Blizzard

Diablo IV se place comme le successeur spirituel de Diablo II. Si l’ambiance du titre est un franche réussite, difficile d’en dire autant du gameplay et des mécaniques de jeu. Heureusement, Blizzard a prévu de mettre à jour son jeu régulièrement pour compenser ces défauts.

Avec sa direction artistique gothique particulièrement proche de Diablo II, le jeu avait pourtant tous les atouts pour réussir. Malheureusement, malgré un gameplay nerveux, Diablo IV ne parvient jamais a égaler son mentor, mis à part sur le plan des graphismes.

Pour commencer, le endgame du jeu, le cœur de l’expérience, a été une véritable déception pour les joueurs. Blizzard n’a pas abandonné pour autant et a voulu résoudre la situation avec le lancement de la saison 1. Malheureusement, la bien nommée “saison de la malfaisance” a été une véritable catastrophe.

Blizzard recommence avec la saison 2, la saison du sang, sortie le 17 octobre 2023 dont le lancement a été désastreux. Vérolée par les bugs, retardée et suspendant le crossplay, la saison 2 ne s’annonce pas comme une réussite. Pour sauver les meubles, lors de la BlizzCon, le 3 novembre dernier, Blizzard à annoncé Vessel of Hatred, la première extension de Diablo IV qui devrait sortir en fin d’année 2024.

Lilith est l’antagoniste majeur de ce Diablo IV – ©Blizzard

Blizzard joue gros avec ce titre et sait que les erreurs se payent cher. Moteur graphique, performances, gameplay, classes, scénario, carte et donjons, plateformes de sortie, date de disponibilité… voici tout ce que vous devez savoir sur vos prochaines aventures en enfer.

Depuis quand Diablo IV est disponible ?

Suite au fiasco de l’annonce de Diablo Immortals lors de la BlizzCon 2018, jeu qui était exclusif aux supports mobiles à l’origine, provoquant une réaction violente des fans ( et le devenu culte “Don’t you guys have phones”), Blizzard fait savoir dès l’année suivante, dans la précipitation, que le développement de Diablo IV est lancé.

Diablo 4 est disponible depuis le 6 juin 2023, à 01:00 du matin, heure de Paris sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series X et S. Avec la sortie de la saison 2, le 17 octobre 2023, Diablo IV est également disponible sur Steam et est parfaitement jouable sur le Steam Deck, la console portable de Valve.

Combien coûte Diablo IV ?

Le prix officiel de Diablo IV a été fixé à 69,99 euros pour la Standard Edition, à 89,99 euros pour la Digital Deluxe Edition et à 99,99 euros pour Ultimate Edition, ces différentes éditions contiennent :

Diablo IV Standard Edition :

Diablo IV

Monture Porte-Lumière (objet bonus de préachat)

Armure de monture Caparaçon de la foi (objet bonus de préachat)

Ailes d’Inarius et familier murloc d’Inarius pour Diablo III

Monture Amalgame de rage pour World of Warcraft

Ensemble ornemental Ténèbres ailées terre d’ombre pour Diablo Immortal

Diablo IV Digital Deluxe Edition :

Le contenu de la Standard Edition

Jusqu’à 4 jours d’accès anticipé à Diablo IV (objet bonus de préachat)

Monture Tentation

Armure de monture Carapace infernale

Accès au passe de combat premium saisonnier

Diablo IV Ultimate Edition :

Le contenu de la Digital Deluxe Edition

Niveaux débloqués dans le passe de combat saisonnier (comprend l’accès au passe de combat premium, 20 niveaux débloqués ainsi qu’un objet ornemental)

Emote Ailes du Créateur

Les éditions Digital Deluxe et Ultimate octroient des bonus en jeu – ©Blizzard

Un coffret collector Diablo IV édition limitée est également proposé pour les fans les plus hardcores, mais attention, il ne contient que des goodies et le jeu n’est pas inclus. Il coûte 109,99 euros et comprend ces éléments :

Bougie de la Création

Tapis de souris occulte

Carte de Sanctuaire en tissu

Broche des Horadrims

Livre d’illustrations de Diablo IV édition collector

Reproductions avec passe-partout (x2) – 47 cm x 27,4 cm environ

Diablo IV prend la forme d’un jeu service, qui est régulièrement mis à jour et qui adopte le principe de saisons, comme sur de plus en plus de titres multijoueurs. Des passes de combat saisonniers payants sont présents, mais Blizzard assure que les joueurs qui passent à la caisse ne peuvent obtenir que des récompenses cosmétiques qui ne risquent pas de dérégler l’équilibre du jeu, contrairement à Diablo Immortals.

Sur quelles plateformes Diablo IV est-il disponible ?

Diablo IV est lancé sur PC (via le launcher maison Battle.net uniquement et via Steam également depuis la saison 2), PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. Blizzard n’a pour l’instant pas évoqué une éventuelle sortie sur Nintendo Switch.

Le titre est entièrement cross-play, c’est-à-dire que vous pouvez jouer en ligne avec des joueurs provenant d’un autre support que le vôtre. Il est aussi cross-save, vous pouvez donc reprendre votre progression d’une machine à l’autre grâce à la synchronisation du compte Battle.net, que vous pouvez lier aux écosystèmes PlayStation et Xbox. Il faut par contre posséder une version du jeu pour chaque plateforme.

Quelle sont les configurations minimales et recommandées de Diablo IV sur PC ?

Diablo IV n’est pas un jeu très gourmand en ressources, vous n’aurez pas forcément besoin d’une machine de guerre embarquant une carte graphique RTX 40 pour le faire tourner dans de bonnes conditions. Il vous faudra en revanche obligatoirement une connexion internet haut-débit.

Configuration minimale (30 fps / 1080p / faible) :

Système d’exploitation : Windows 10 version 1909 ou plus récente

Processeur : Intel Core i5-2500K ou AMD FX-8350

Mémoire : 8 Go de RAM

Vidéo : NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R9 280

Espace disque : SSD, au moins 45 Go d’espace libre

Configuration recommandée (60 fps / 1080p / moyen) :

Système d’exploitation : Windows 10 version 1909 ou plus récente

Processeur : Intel Core i5-4670K ou AMD™ R3-1300X

Mémoire : 16 Go de RAM

Vidéo : NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 470

Espace disque : SSD, au moins 90 Go d’espace libre

Configuration élevée (60 fps / 1080p / haut) :

Système d’exploitation : Windows 10 version 1909 ou plus récente

Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 2700X

Mémoire : 16 Go de RAM

Vidéo : NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5700 XT

Espace disque : SSD, au moins 90 Go d’espace libre

Configuration ultra 4K (4K / 60 fps / ultra) :

Système d’exploitation : Windows 10 version 1909 ou plus récente

Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 2700X

Mémoire : 32 Go de RAM

Vidéo : NVIDIA GeForce RTX 3080; NVIDIA GeForce RTX 40 Series pour du DLSS3 entièrement pris en charge ou AMD Radeon RX 6800 XT

Espace disque : SSD, au moins 90 Go d’espace libre

Un moteur graphique remis au goût du jour

Pour relever ses ambitions avec Diablo IV, Blizzard a dû rafraîchir son moteur graphique en intégrant des technologies récentes et de nouvelles fonctionnalités. L’éditeur considère d’ailleurs qu’il s’agit d’un nouveau moteur, même s’il reprend aussi de nombreux éléments de l’ancien.

Le nouveau moteur permet un rendu plus réaliste – ©Blizzard

La gestion de la caméra profite grandement de cette évolution. Durant les phases de gameplay, un nouveau type de caméra isométrique a pu être mis en place, qui autorise notamment le zoom et le dézoom. Pour les boss, la caméra effectue un dézoom automatique afin que ceux-ci n’occupent pas une trop grande partie de l’écran. La caméra est aussi plus performante lors des scènes cinématiques en temps réel, élargissant les possibilités des développeurs sur ce terrain.

Avec le rendu basé sur la physique, Diablo IV gagne en réalisme et s’éloigne des graphismes de Diablo III, qui pouvait tirer vers le cel-shading. Des éléments comme le métal, la peau, le sang, la fourrure et les cheveux deviennent ainsi plus crédibles, et vont contribuer à l’ambiance gothique dont les développeurs souhaitent imprégner le jeu. De plus l’implémentation récente du ray tracing permet de sublimer les environnement de sanctuaire grâce à des ombres et des reflets plus réalistes.

Le moteur gère la météo dynamique (certaines compétences du druide peuvent même l’influer) ainsi que le cycle jour/nuit, alors que les effets dévastateurs de nos capacités sont visuellement grandioses à l’écran. Les animations apportent plus de fluidité aux combats et les environnements sont plus destructibles que jamais.

Comme pour les opus précédents, le moteur de Diablo 4 a recours à la génération procédurale pour créer les niveaux des différents donjons, mais avec des améliorations et nouveautés. Il n’y a par exemple aucun temps de chargement pour passer d’une zone d’un donjon à une autre, rendant l’expérience plus transparente. L’open world est quant à lui artisanal.

Quelles sont les performances visées par Diablo IV ?

Équilibrer la qualité graphique et la fluidité en jeu est l’un des défis les plus relevés pour les développeurs, et Diablo IV semble bien sortir sur ce point. Les consoles de nouvelle génération, les PS5 et Xbox Series X, sont capables de faire tourner le titre en 4K à 60 images par seconde, comme attendu.

Des compromis ont par contre dû être trouvés pour la Xbox Series S, qui atteint ce même framerate de 60 fps, mais à une définition moindre : si Blizzard avait d’abord annoncé une qualité 1080p, la première bêta ouverte a permis aux possesseurs de la console d’entrée de gamme d’atteindre les 1440p.

Sur consoles old gen, il faut se contenter d’une fréquence d’images bloquée à 30 fps et faire des sacrifices de pixels. La PS4 Pro affiche une définition 1188p, la PS4 1080p, la Xbox One X 1440p tout de même, alors que la Xbox One S est la moins bien lotie avec un petit 900p. Sur console, Diablo IV n’offre pas le choix entre plusieurs modes graphiques, comme cela est de plus en plus fréquent.

Bien entendu, les performances sur PC dépendent de votre configuration. Il est possible de dépasser le cap des 60 fps et de nombreuses options de personnalisation graphique sont mises à disposition des joueurs. Diablo IV est aussi entièrement compatible avec la technologie de mise à l’échelle par intelligence artificielle DLSS 3 de NVIDIA, qui permet un gain important d’images par seconde sans renoncer à la qualité graphique.

Récemment le titre à bénéficié de plusieurs mises à améliorer sa stabilité et ses performances. Un bon point qui devrait permettre au jeu de tourner plus efficacement sur les configurations les plus modestes. Malheureusement, l’intégration du ray tracing quant à elle semble particulièrement ratée, l’option pouvant diviser en deux le framerate du jeu sur PC et bloquant les consoles récentes à 30 FPS maximum.

D’après les tests, les temps de chargement sont très satisfaisants sur les équipements embarquant un SSD (PC, PS5, Xbox Series S et X). Dans tous ces cas, le lancement du jeu ne dure qu’entre 5 et 6 secondes. Pour les anciennes consoles, munies d’un HDD, il faut plusieurs dizaines de secondes pour lancer Diablo IV.

Quels sont les modes de jeu et de difficulté de Diablo IV ?

Diablo IV reprend le principe de niveaux de difficultés de ses prédécesseurs : plus vos adversaires seront coriaces, plus vous gagnez d’expérience et d’or en les massacrant. Quatre paliers sont mis à disposition, mais seulement deux sont accessibles dès le début du jeu.

Aventure : Recommandé pour les débutants, difficulté réduite et récompenses faibles.

: Recommandé pour les débutants, difficulté réduite et récompenses faibles. Expertise : Recommandé si vous avez déjà joué à des jeux Diablo, les monstres octroient 20 % d’expérience en plus et laissent tomber 15 % d’or en plus.

: Recommandé si vous avez déjà joué à des jeux Diablo, les monstres octroient 20 % d’expérience en plus et laissent tomber 15 % d’or en plus. Cauchemar : Déverrouillé en terminant la campagne et le donjon de pierre de limite de la Cathédrale de la Lumière situé à Kyovashad en mode expertise, recommandé pour les niveaux 50 à 70. Les monstres octroient 100 % d’expérience en plus, laissent tomber 15 % d’or en plus et ignorent 20 % de vos résistances.

: Déverrouillé en terminant la campagne et le donjon de pierre de limite de la Cathédrale de la Lumière situé à Kyovashad en mode expertise, recommandé pour les niveaux 50 à 70. Les monstres octroient 100 % d’expérience en plus, laissent tomber 15 % d’or en plus et ignorent 20 % de vos résistances. Tourment : Déverrouillé en terminant le donjon de pierre de limite du temple des Déchus situé au nord-est des steppes arides, en mode Cauchemar, recommandé pour les niveaux supérieurs à 70. Les monstres octroient 200 % d’expérience en plus, laissent tomber 15 % d’or en plus et ignorent 40 % de vos résistances.

Le niveau de difficulté peut être modifié depuis l’écran de sélection du personnage ou depuis la statue du niveau de monde à Kyovashad. Comme il est désormais de coutume avec les jeux Diablo, Blizzard a implémenté un mode hardcore à la création de votre personnage. Si vous l’activez, celui-ci est supprimé définitivement à votre première mort. En mode normal, la mort ne vous coûte qu’une partie de votre or et une baisse de la durabilité de vos équipements.

Enfin, nous avons un mode saisonnier, qui propose une expérience différente et représente le seul moyen de profiter de contenu inédit. À la fin d’une saison, vos personnages en mode saisonnier basculent automatiquement en mode Royaume Éternel.

Quelle est la durée de vie de Diablo IV ?

Si vous êtes un habitué des Diablo, vous savez déjà que le jeu et sa course à la puissance ne finissent jamais vraiment. Mais nous pouvons au moins vous donner quelques indications de temps quant aux grandes étapes à atteindre. Gardez bien sûr en tête que ces chiffres peuvent grandement varier selon le mode auquel vous jouez, votre classe et votre build, ainsi que votre talent.

L’équipement est au cœur de l’expérience de jeu – ©Blizzard

Blizzard indique qu’il faudrait environ 35 heures pour terminer la campagne principale une première fois, ce qui nous amènera aux alentours du niveau 45. Il faudra bien plus de temps pour atteindre le niveau 100, le maximum à la sortie du jeu : le développeur Joseph Piepiora a évoqué au moins 150 heures de jeu pour y parvenir. À partir du niveau 100, se débloque alors le système de Parangon, comme sur Diablo III.

Gameplay, classes, Sanctuaire et bestiaire

Diablo IV reprend la formule hack ’n’ slash de ses prédécesseurs, avec une dimension de farm et de loot très présente pour obtenir des objets avec de meilleurs attributs et faire progresser son personnage. Si le titre reste très attaché à sa composante solo, Blizzard a souhaité renforcer l’expérience multijoueur, bien que l’on ne puisse pas parler d’un véritable MMO.

Le monde ouvert de Diablo IV propose des camps, des forteresses et des caves peuplés de monstres à occire et de butin à récolter, en plus des traditionnels donjons, au nombre de 150 selon Blizzard. Des zones de combat joueur contre joueur (PVP) sont de la partie, tout comme des événements mondiaux et des World Boss, comme dans World of Warcraft.

Les développeurs promettent une grande diversité d’environnements. Crédit : Blizzard

Il est pour la première fois possible de parcourir la carte à dos de monture. Pour ce faire, il faudra débloquer cette fonctionnalité en complétant une suite de quêtes, et il n’est pas possible de se battre à dos de monture.

Le monde de Sanctuaire se divise en cinq zones explorables dans Diablo IV :

Les Cimes fracturées (montagnes enneigées)

Scosglen (forêt)

Steppes arides (relief montagneux et désertique)

Kehjistan (désert)

Hawezar (marais)

Blizzard a travaillé pour que les transitions d’une zone à l’autre soient logiques et fluides pour éviter les changements d’environnement trop brusques lors d’un changement de région. Chaque zone dispose de son propre bestiaire.

Au lancement du jeu, cinq classes sont disponibles :

Barbare : Corps à corps puissant qui étourdit ses ennemis

: Corps à corps puissant qui étourdit ses ennemis Druide : Métamorphe pouvant changer de forme, contrôle les forces de la nature

: Métamorphe pouvant changer de forme, contrôle les forces de la nature Nécromancien : Invoque des morts-vivants combattant à ses côtés, sorts d’ombre

: Invoque des morts-vivants combattant à ses côtés, sorts d’ombre Voleur : Classe hybride entre attaques à distance et combat rapproché, combos dévastateurs

: Classe hybride entre attaques à distance et combat rapproché, combos dévastateurs Sorcière : Lance des sorts élémentaires à distance

Quelle est l’histoire de Diablo IV ?

“Un rituel démoniaque a invoqué Lilith en Sanctuaire après des éons d’exil. Son retour marque le début d’une ère de ténèbres et de malheur”, tel est le synopsis officiel de Diablo IV. La fille du Seigneur de la Haine Méphisto, vaincu dans Diablo II, aussi connue comme la reine des Succubes, est l’antagoniste principal du jeu. Les événements de Diablo 4 se produisent en l’an 1336, soit 50 ans après ceux de Reaper of Souls, l’extension de Diablo III.

