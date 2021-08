EKWB lance la deuxième génération de son dissipateur CPU thermoélectrique

En novembre 2020, EKWB et Cooler Master avaient inauguré des dissipateurs CPU basés sur la thermoélectricité pour accompagner la technologie de refroidissement Intel Cryo. EKWB avait dégainé à l’époque un modèle baptisé EK-QuantumX Delta TEC ; voici la seconde génération.

Le nouveau bloc s’appelle QuantumX Delta TEC EVO. Il bénéficie d’un design retravaillé avec une nouvelle plaque TEC plus puissante et soudée à la base du bloc d’eau, ce qui améliore le contact avec la processeur et la dissipation de la chaleur. Cela accroît ses capacités de refroidissement de 50 W. En effet, alors que première mouture dissipe jusqu’à 300 W, cette seconde version prend en charge un TDP de 350 W. EKWB ne communique pas d’autres changements. Par conséquent, on suppose que ce dissipateur consomme toujours 200 W à lui seul. De fait, il nécessite toujours d’être alimenté par un connecteur d’alimentation PCIe à 8 broches.

Pour processeurs Intel sur socket LGA1200

Pas de modification concernant la compatibilité, ce QuantumX Delta TEC EVO se destine toujours, officiellement, aux processeurs Intel de 10e et 11e génération (Comet Lake-S et Rocket Lake-S) sur socket LGA1200. Cependant, Der8auer avait démontré qu’il était possible d’adapter le dispositif à une puce AMD, en l’occurrence un Ryzen 9 5950X. Rappelons que d’après Intel, la technologie Cryo Cooling est une combinaison unique « de matériel, de logiciels et de micrologiciels ».

Dans son communiqué, EKWB annonce un prix de vente recommandé de 379,95 euros. La marque propose ce QuantumX Delta TEC EVO au tarif de 383,09 euros sur son site.

